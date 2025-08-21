LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO asegura que La Rioja "sigue sin completar su dispositivo antiincendios". Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato han criticado "la inacción de la Dirección General de Medio Natural que, prácticamente por primera vez, no ha completado el dispositivo de Bomberos Forestales del Gobierno de La Rioja, poniendo en riesgo no solo nuestros montes, sino también a los profesionales que trabajan en primera línea".

Además, a día de hoy, en pleno mes de agosto y con una oleada de incendios asolando media España, "siguen sin cubrirse numerosas carencias estructurales que desde CCOO llevamos tiempo advirtiendo: bajas de larga duración, permisos de paternidad, excedencias, y otras ausencias previsibles que se arrastran desde hace meses". "Lejos de solucionarse, la situación se ha normalizado como si el dispositivo pudiera funcionar a medio gas sin consecuencias", ha indicado el sindicato.

CCOO ha apuntado que "la precariedad no es puntual, es estructural. Esta falta de personal repercute directamente en la operatividad del servicio, en la seguridad de las brigadas, y en la capacidad de respuesta ante emergencias". Además, "la escasa voluntad de parte del personal técnico que realiza las guardias -muchos de los cuales evitan implicarse más allá de lo estrictamente necesario- agrava aún más la situación, generando un sistema disfuncional que se sostiene más por la vocación del personal operativo que por una buena planificación institucional".

Todo ello "nos sitúa en una posición lamentable frente al resto de Comunidades Autónomas". Mientras otras regiones, con dispositivos completos y coordinados, "han enviado medios materiales y humanos para colaborar en la extinción de los incendios forestales que están arrasando territorios vecinos, La Rioja se queda al margen. No por falta de recursos, sino por una gestión ineficaz que impide movilizarlos".

"Es vergonzoso que, en un contexto en el que se hace más necesaria que nunca la cooperación entre territorios, nuestra comunidad no haya podido prestar ayuda a otras autonomías que lo están pasando mal. No solo es una cuestión de responsabilidad ambiental, sino también de solidaridad institucional" ha manifestado el sindicato.

Desde CCOO de la Rioja "exigimos a la Dirección General de Medio Natural que actúe de forma inmediata para completar el dispositivo antiincendios, cubrir las plazas vacantes, reforzar las guardias técnicas y garantizar la operatividad de todo el sistema. No podemos permitirnos seguir improvisando, ni dejar pasar otro verano sin una respuesta seria ante la emergencia climática y forestal que vivimos", ha concluido.