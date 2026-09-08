CCOO avanza que se movilizará ante la "grave infrafinanciación" y el "deterioro" del sistema educativo riojano

El secretario general de FECCOO La Roja, Pedro Antolín, y Naiara Cantabrana, de la Ejecutiva en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) de La Rioja ha avanzado que se reunirá con otros sindicatos para movilizarse ante la "grave infrafinanciación" y el "deterioro" del sistema educativo riojano. De no encontrar apoyo en otras fuerzas sindicales, han anunciado que ellos iniciarán las protestas "en fechas próximas".

De este modo de se ha expresado el secretario general de FECCOO, Pedro Antolín, en comparecencia de prensa, en la que ha estado acompañado de Naiara Cantabrana, que forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación.

De hecho, han hecho un llamamiento formal a toda la comunidad educativa -sindicatos, personal docente, alumnado y familias- para iniciar un calendario de movilizaciones. Todo ello, porque han insistido hay "una alarmante falta de inversión por parte de la Administración regional que sitúa a la escuela pública en clara desventaja estructural".

Antolín ha exigido "elevar el gasto educativo hasta el 7 por ciento del PIB regional, frente a una partida presupuestaria actual que ni siquiera alcanza el 4%. Según la organización, este déficit de financiación "está ahogando a los centros públicos mientras se transfieren recursos a la enseñanza privada y concertada mediante iniciativas como el cheque bachillerato, el bono infantil o la creación de ciclos formativos de Formación Profesional (FP) privados".

DEFICIENCIAS GRAVES EN INFRAESTRUCTURAS

Además, ha puesto el foco en las "deficiencias graves" en infraestructuras, que lleva al "uso de barracones e instalaciones provisionales en localidades como Villamediana, Arnedo o Fuenmayor" o la "falta de espacios que hace que se impartan clases en bibliotecas, comedores, aulas de música y talleres en institutos y colegios".

A ello, ha unido que hay talleres de FP "obsoletos con problemas de seguridad y/o limpieza", así como una "ausencia de cocinas in situ en comedores escolares", sin obviar "problemas con las temperaturas extremas en las aulas, entre otros".

Para Antolín se hacen necesarios, de forma "urgente", nuevos centros como un nuevo IES en Logroño y aulas de primer ciclo de educación infantil (0-3 años) en la capital. También ha indicado que existe una "necesidad imperiosa de la construcción de los Centros Integrados de FP anunciados".

INCIDENCIAS EN PROFESORADO

Por otra parte, ha exigido convocatorias extraordinarias para aquellas especialidades que se agoten, ya que "a día de hoy hay necesidad en Diseño de Producto, Carpintería y Mueble, Servicios de Restauración, Grabado y Estampación, Peluquería. A este panorama "se suman los fallos en la gestión de los llamamientos docentes de inicio de curso con falta de previsión".

CCOO destaca que, "al menos, la mitad de las 501 vacantes ofertadas en este llamamiento, se podrían "haber adjudicado en agosto, siendo la incorporación de los docentes el día uno de septiembre", al mismo tiempo que ha asegurado que "a día de hoy hay docentes sin acceso a la plataforma RACIMA". Este llamamiento provoca que muchos docentes "se incorporen a sus centros solo un día antes del comienzo de las clases".

Además, se han registrado "incidencias informáticas en los llamamientos y el que se haya llegado al final de listas en diversas especialidades (como Cocina, Peluquería, Carpintería o Diseño de Producto), utilizando el Servicio Riojano de Empleo para cubrir ciertas plazas, sin respetar la igualdad, el mérito y la capacidad".

PRECARIEDAD LABORAL, SOBRECARGA Y PÉRDIDA DE PESO DE LA FP PÚBLICA

En el ámbito laboral, el secretario general de FECCOO ha manifestado que el colectivo docente "sufre una intensa burocratización -siendo el gremio con mayor volumen de horas extra-, elevadas ratios que dificultan la atención a la diversidad, y una falta de reconocimiento retributivo -ha afirmado que, por parte de La Rioja "no nos han subido el sueldo en dos décadas, y si ha aumentado es por el Estado- y de reducción de jornada lectiva". Piden también un Plan de Cuidados para los docentes, sobre todo, mayores de 55 años.

Asimismo, ha alertado de la imposición por parte de la Administración de 21 directores en los centros y exige condiciones dignas para el personal interino, como la oferta de medias jornadas como mínimo y el cobro de los meses de verano.

En lo relativo a la Formación Profesional, ha indicado que los datos "son reveladores: durante el curso 2025/2026, de las nuevas líneas creadas en Logroño y provincia, la oferta concertada/privada ha experimentado un avance desproporcionado frente a la oferta pública, cediendo terreno estratégico a la iniciativa privada".

Para concluir, Antolín ha señalado que si Gonzalo Capellán "quiere ser el presidente de la pública, tendrá que demostrarlo", así como ha apuntado que "la bajada de la natalidad debe compensarse con la acogida del alumnado inmigrante y la mejora de la calidad educativa, no con recortes ni desvíos de fondos públicos".