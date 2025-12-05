CCOO cree "que la deshumanización de la patronal de la dependencia empobreche a la población trabajadora del sector"

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO indica en una nota de prensa "que la deshumanización de la patronal de la dependencia empobreche a la población trabajadora del sector".

Como explican, las trabajadoras del sector de la dependencia "llevan en lucha para mejorar las condiciones laborales desde septiembre, aseguran que no van a parar, hasta conseguir que se firme un convenio de la dependencia que cubra las necesidades, sociales, vitales y laborales de todo el personal".

La situación que se está viviendo en el sector de las residencias privadas de personas mayores y centros de día de La Rioja "está siendo insalubre tanto física como psíquica, no dan abasto, trabajan turnos interminables, a destajo, con poco personal y aun así el trabajo sale, pero a que precio...".

La patronal "no se da cuenta de que están atentando contra la salud de las trabajadoras, con sueldos indignos y condiciones pésimas", afirman desde CCOO.

La dirección que está tomando la situación "está causando al personal graves problemas de salud, que por culpa de la saturación de la sanidad pública, se ven obligadas a acudir a especialistas privados, que con los sueldos precarios no se pueden permitir o es un coste que les desmonta la economía familiar del mes, por lo que dejan pasar el tiempo y estas enfermedades se convierten en crónicas, por no hablar, del maltrato que se sufre en las mutuas, por no aceptar el origen laboral de las lesiones".

Desde FSS-CCOO La Rioja "tenemos una posición clara frente a esta problemática, exigimos a la patronal que escuche las propuestas de la parte social y piense en las personas trabajadoras, no solo como un número más de sus empresas, sino como lo que son, personas".

Después de todas las movilizaciones, la patronal se posiciona una vez más "como culpable de la falta de avance en la calidad de las mejoras que necesita el sector, así como, el incremento de los riesgos psicosociales que sufre el personal, estrés laboral, inseguridad en el empleo, falta de conciliación familiar, cambios constantes en las carteleras, mal clima laboral y un largo etcétera de riesgos que las direcciones de empresa quieren meter en un cajón, para no ocuparse de ellas, como así marca la ley de prevención de riesgos laborales".

"No son casos aislados, lo vemos todos los días en el personal trabajador, agotado de sufrir las consecuencias, de una patronal con ansias de beneficio económico y con indiferencia ante las inclemencias que eta pasando el personal".

Parte de la patronal -finalizan- "sigue intentando blanquear su imagen a costa de campañas, presumiendo de tolerancia con las personas racializadas, cuando es un saber popular, que están trabajando en todos los sectores de manera legal, desde hace mucho tiempo. Presumiendo de ser pioneros de una situación completamente habitual y normal".