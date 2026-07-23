CCOO insta a investigar la ola de despidos encadenados en Salsa Rica

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Industria de La Rioja muestra "su preocupación" ante la ola de despidos encadenados en Salsa Rica e insta a la Inspección de Trabajo "a investigar las circunstancias en las que se están produciendo y comprobar que la empresa cumple la legalidad laboral".

El sindicato pone de relieve también la situación laboral que atrasviesa la empresa ubicada en el polígono industrial El Sequero, en Agoncillo.

Desde CCOO "estamos al corriente de lo que sucede en la empresa y venimos siguiendo con preocupación la política de despidos encadenados a lo largo de los años en la empresa que está generando inquietud, inseguridad e incertidumbre entre la plantilla".

También han tenido conocimiento de dificultades en diferentes trámites y solicitudes sobre derecho laborales, tanto de permisos como de conciliación laboral y familiar planteadas por personas trabajadoras.

"Consideramos imprescindible que todos los derechos laborales sean respetados y que cualquier petición reciba un tratamiento adecuado, sin que pueda derivarse ningún perjuicio para quien la formule".

CCOO rechaza esta dinámica de despidos "indiscriminados". "Ninguna persona debería acudir a su puesto de trabajo con el temor de ser la siguiente en perder su empleo. Detrás de cada despido hay una persona, una familia y un proyecto de vida".

Ante esta situación, CCOO insta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a investigar esta ola de despidos encadenados, analizar las circunstancias en las que se están produciendo y comprobar que las actuaciones de la empresa se ajustan a la legalidad laboral.

"Resulta especialmente preocupante que casi todos estos despidos terminen siendo reconocidos como improcedentes en el Tribunal Laboral".

Su reiteración y encadenamiento podrían estar aproximándose "a los umbrales legales establecidos para los despidos colectivos, una circunstancia que consideramos necesario investigar".

Las relaciones laborales deben basarse en el diálogo, el respeto y la búsqueda de soluciones que protejan el empleo y las condiciones de trabajo. "Quienes sostienen diariamente la actividad de Salsa Rica merecen seguridad, estabilidad y un trato digno. CCOO de Industria de La Rioja continuará siguiendo muy de cerca la evolución de los acontecimientos y trabajando en defensa del empleo y de los derechos de toda la plantilla. En Salsa Rica, ni un despido más".