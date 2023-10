CCOO La Rioja muestra su "solidaridad" con el pueblo palestino y pide al Gobierno de España una posición "clara"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja ha celebrado este lunes una concentración a las puertas de su sede para expresar su compromiso "ahora y siempre" con el pueblo palestino y condenar "los crímenes que está cometiendo el estado israelí, bombardeando de manera indiscriminada Gaza".

Tras una pancarta en la que se podía leer 'No es una guerra, es un genocidio', los participantes han querido expresar su solidaridad ante "los ataques indiscriminados" que está sufriendo Palestina.

Así se ha expresado el secretario general de CCOO La Rioja, Jorge Ruano, quien ha querido dejar claro "nuestro compromiso con el pueblo palestino" y nuestra "repulsa" a los crímenes.

Como ha explicado, desde CCOO "no podemos adoptar el discurso que está teniendo Israel de culpar al todo pueblo palestino y con la excusa del terror, acabar por la vía militar con toda la situación que hay en Gaza".

ALTO AL FUEGO Y CORREDORES HUMANITARIOS

Además han querido hacer un llamamiento "no solo al Gobierno de España sino a toda la UE, que en un principio incluso cortó la ayuda humanitaria, a que primero facilite un alto al fuego y, en segundo lugar, que habilite corredores humanitarios para evacuar a todos los heridos en esta situación tan complicada que se está viviendo en la franja de Gaza".

Como asegura Ruano "la única vía para solucionar este conflicto es la diplomática y la del cumplimiento de los acuerdos de Naciones Unidas". Todo ello -afirma- "con diálogo".

"Israel debe salir de los territorios ocupados y hacemos un llamamiento para impulsar una solución".

Sobre las diferentes posturas que expresa el Gobierno de España, desdes CCOO afirman que la respuesta "debe ser clara. No podemos tener dos varas de medir para los distintos conflictos según nuestros intereses".

"Yo creo que aquí hay claramente un incumplimiento por parte de Israel que lleva décadas ocupando unos territorios que no le corresponden y ha utilizado la excusa del ataque de Hamás para hacer un ataque indiscriminado contra todo el pueblo palestino incumpliendo no sólo las resoluciones de la ONU, sino que está produciendo un verdadero genocidio", ha indicado Ruano.

Por tanto, "aquí no caben medias tintas, no podemos tener dos medidas y por lo tanto el Gobierno español debe posicionarse claramente en favor del reconocimiento del estado palestino. El presidente Sánchez no es rotundo, sabemos que los intereses de Israel son muy poderosos y que ejerce una influencia muy importante especialmente con la Unión Europea. No podemos tener dos criterios diferentes".

"DERIVA ANTIDEMOCRÁTICA"

Finalmente, y sobre la decisión de algunos países de vetar manifestaciones a favor del pueblo palestino por miedo a la inseguridad, Ruano cree que "estamos en una deriva absolutamente antidemocrática, por suerte en este país no se está dando, podemos exhibir banderas palestinas, no son banderas de una organización contra las libertades es la bandera de un pueblo y que, por lo tanto, tiene su derecho a vivir en paz como quieren hacerlo".

"La deriva que está tomando Europa es muy preocupante y esto refleja el poder que sigue teniendo Israel sobre en el tablero internacional", ha finalizado.