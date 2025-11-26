El CCR acoge este viernes la primera de las sesiones del proyecto educativo 'La familia del vino'

Archivo - Centro de la Cultura del Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 28 de noviembre a las 9,30 horas tendrá lugar la primera de las sesiones del proyecto educativo 'La familia del vino', del Centro de la Cultura del Rioja. Un proyecto en torno a la exposición permanente del edificio en el que los más pequeños podrán descubrir la muestra fotográfica con un discurso adaptado a su edad, seguido de un taller sensorial en el que adentrarse en el mundo de la uva y la vendimia.

El programa educativo busca ofrecer a los centros escolares una herramienta más para dar apoyo a su contenido curricular, en un entorno histórico único como es el Centro de la Cultura del Rioja. Está enfocado a niños en las etapas de infantil y primaria, dura en torno a 90 minutos y se ofrece bajo demanda a todos los colegios que estén interesados en realizar la actividad.