Celebrada la primera reunión del Grupo de Trabajo de la Masa Vegetal en la DOCa Rioja

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Hoy ha tenido lugar en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja la primera reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de la Masa Vegetal.

El Grupo, que terminó de constituirse en la sesión plenaria anterior, celebrada el 23 de enero, está integrado por 12 representantes, uno por cada asociación que conforma el Pleno, y el director general del Consejo Regulador, Pablo Franco, como coordinador de este Grupo.

Entre las competencias de este equipo se encuentran, entre otros, el estudio del reinjerto de variedades tintas a blancas y su posible bonificación, el fomento de variedades de uva minoritarias, la gestión de la cosecha en verde, o la valoración de un ajuste cualitativo de la masa vegetal, si procede, tras el reciente acuerdo alcanzado por el Parlamento, Consejo y Comisión Europeos conocido como "Paquete Vino".

Durante esta primera sesión, el Grupo de Trabajo de Gestión de la Masa Vegetal ha puesto en común distintas necesidades e iniciativas relativas a esta materia, identificando próximos pasos y áreas de actuación y estableciendo prioridades, entre ellas, los acuerdos a adoptar próximamente con respecto a la solicitud de nuevas plantaciones -el actual acuerdo trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2023 vence este año-, el marco general de rendimientos vinculado al potencial productivo de la DOCa con respecto a la próxima campaña de vendimia, y las distintas vías y opciones que abre el llamado "Paquete Vino".

Asimismo, se ha abordado la necesidad de buscar procesos que ayuden a concebir los vinos y su elaboración desde el origen, es decir, desde el viñedo, como un todo, en pos de la calidad final y máxima excelencia, asegurando un tratamiento diferenciado por categorías y colores, y explorar mecanismos que potencien la sinergia entre bodegas y viticultores con el fin de proteger en última instancia el Viñedo Viejo.