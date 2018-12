Ceniceros reclama a comisaria de Asuntos Sociales dotación especifica en presupuesto europeo para el reto demográfico

Publicado 27/11/2018 17:45:53 CET

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha reclamado hoy a la comisaria europea de Asuntos Sociales y Empleo, Marianne Thyssen, que el reto de la despoblación tenga una dotación específica en los presupuestos europeos y le ha expresado la preocupación que existe en muchas regiones, como La Rioja, debido al declive demográfico y el envejecimiento de la población.

En este sentido, ha explicado a Thyssen que ocho regiones españolas afectadas por el problema demográfico se han unido y han trasladado sus reivindicaciones al Gobierno de España y a la Unión Europea, porque consideran que la política de población no puede afrontarse solo desde una perspectiva local. No obstante, en el primer borrador del Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027 propuesto por la Comisión no se recoge esta reivindicación.

Ceniceros ha subrayado que "el coste de los servicios públicos en zonas fuertemente despobladas dificulta su sostenibilidad", y le ha informado de que algunas regiones europeas ya están implantando medidas para hacer frente a este problema, pero que necesitan un soporte claro de la Unión Europea que se refleje en cifras concretas.

El presidente del Ejecutivo regional ha hecho referencia a las políticas que se están desarrollando en La Rioja para hacer frente al reto demográfico y ha puesto como ejemplo la Agenda para la Población y el Pacto por la Emancipación de los Jóvenes Riojanos.

RENTA DE CIUDADANÍA

Por otro lado, José Ignacio Ceniceros ha informado a la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales sobre la Ley de Renta de Ciudadanía de La Rioja y le ha planteado extender acciones de este tipo al ámbito de la Unión Europea, porque, según ha señalado, considera importante que existan estándares comunitarios en materia de políticas sociales.

En este sentido, ha defendido que una Europa cohesionada "tiene que ir más allá de los fondos de cohesión", por lo que ha reiterado el especial interés de las regiones, y en concreto de La Rioja, en el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, porque aportará "más igualdad y garantizará la prosperidad para todos".

Para el presidente del Ejecutivo de La Rioja la renta de ciudadanía representa además "una buena práctica contra la desigualdad, la precariedad y la exclusión social". Su éxito se apoya en "la interconexión entre los servicios sociales y de empleo para ofrecer una respuesta adecuada a los problemas derivados de la falta de trabajo o la precariedad del mismo y garantizar la cobertura de las necesidades básicas de los beneficiarios de la renta al tiempo que articula un itinerario personalizado para que puedan retornar al mercado laboral", según ha explicado a Marianne Thyssen.

Por último, José Ignacio Ceniceros ha expresado a la comisaria el interés del Ejecutivo riojano por las posibles medidas que pueda adoptar la Comisión Europea para los ciudadanos europeos, y con ello para los riojanos, que trabajan en Reino Unido y que se enfrentan al brexit.

COMISIÓN SEDEC

Por otra parte, el presidente del Gobierno de La Rioja ha presidido la 21ª reunión de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura, en la que se han debatido los dictámenes Inteligencia artificial para Europa y Nueva agenda europea de investigación e innovación, y se ha presentado el estudio Abordando la fuga de talentos.

Este estudio, que el propio José Ignacio Ceniceros propuso realizar, considera preciso diseñar políticas europeas que promuevan la retención del talento y eviten nuevos desequilibrios entre las regiones. El informe concluye que hay una relación directa entre las características socio-económicas de una región y su condición como emisora o receptora de talento y solicita a las instituciones de la UE que articulen medidas para prevenir la fuga de talento de las regiones menos desarrolladas.

El presidente del Gobierno de La Rioja ha aprovechado esta presentación para entregar a los miembros de la Comisión un resumen del Pacto por la Emancipación de los Jóvenes de La Rioja, como ejemplo de 'buena práctica' para favorecer el desarrollo integral de los jóvenes, cuyo objetivo es lograr que en 2020 se haya reducido la edad media de emancipación y que exista un mayor porcentaje de jóvenes emancipados en la comunidad.