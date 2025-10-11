El Centro Fundación Caja Rioja Arnedo acoge la presentación del libro sobre la colección de Demetrio Garrido Muro

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 11 de octubre, se presenta en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo el libro 'Cine, teatro y variedades. Arnedo (1923-1978)', editado por Octubre Corto y Los aciertos, firma de Chechu León y Bernardo Sánchez. El acto, de entrada libre, será a partir de las 19,30 horas.

Además de los autores, en la presentación se darán cita también los colaboradores de la publicación: Gabriel Santolaya, Guillermo Garrido y José María León. El prólogo del libro es un texto de José Sacristán.

Esta presentación se incluye en la exposición 'Cine, teatro y variedades. Arnedo 1923-1976', una muestra de la colección particular de Demetrio Garrido Muro comisariada por Chechu León y el escritor y profesor Bernardo Sánchez con motivo del Festival Octubre Corto, que puede visitarse hasta el 25 de octubre en el Centro de Fundación Caja Rioja de Arnedo. La exposición cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rioja y la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.

La colección de Demetrio García Muro se compone de 1.818 programas originales de Arnedo, principalmente (Teatros Cervantes y Celso Díaz), La Rioja (Calahorra, Logroño) y varias ciudades de España. Se trata de una colección inédita, que relata y documenta la vida teatral y cinematográfica de Arnedo a lo largo de un tramo fundamental del siglo XX y muy representativa de las formas del ocio escénico en España en el periodo que abarca.

Para la exposición se han seleccionado un total de 300 piezas, que cubren una parte relevante de la historia del Teatro Cervantes, gestionado a lo largo de los años por diversas empresas.