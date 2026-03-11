El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge este miércoles la proyección de la ópera 'Anna Bolena'

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía acoge este miércoles, 11 de marzo, a partir de las 18,30 horas, la proyección de la ópera 'Anna Bolena', de Donizetti, dentro de la Temporada de Ópera en DVD que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y la Asociación Riojana de Amigos de la Ópera.

Se trata de una tragedia lírica en dos actos y seis cuadros, con música de Gaetano Donizetti (Bérgamo 1797-Bérgamo 1848) y libreto de Felice Romani, estrenada con gran éxito en el Teatro Carcano de Milán el 26 de diciembre de 1830.

La acción se desarrolla en Inglaterra en 1536, durante el último mes de vida de Anna Bolena, 'la reina de los mil días". El primer acto en el castillo de Windsor y el segundo en la Torre de Londres.

'Anna Bolena', estrenada en 1830, es la primera ópera de Donizetti que traspasa las fronteras italianas y alcanza una enorme fama internacional.

En esos momentos Donizetti era un joven compositor de 33 años, pero en absoluto un inexperto, sino más bien lo contrario, puesto que es la ópera número 33 de su amplísimo catálogo de cerca de 70 óperas compuestas.

Se puede decir que, con 'Anna Bolena', Donizetti se consagra como el nuevo líder de la ópera italiana, en rivalidad con Vincenzo Bellini.

'Anna Bolena' también está considerada como el primer drama romántico del género operístico, por su ambientación en la corte de Inglaterra y las múltiples situaciones dramáticas típicas del romanticismo literario.

El ciclo de este año de la Temporada de Ópera en DVD continuará con 'Madama Butterfly', de Puccini, y 'Tannhäuser', de Wagner.

A lo largo de cinco veladas se ofrecen en gran formato audiovisual cinco títulos representativos de los compositores y escuelas más importantes de la historia de la ópera, en cuidadas filmaciones realizadas en los más prestigiosos teatros y a cargo de directores musicales, escenógrafos e intérpretes de primera fila.