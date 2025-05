El Centro Fundación Caja Rioja La Merced acoge la exposición de las mejores fotografías de los Premios Nacionales CEF

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja La Merced acoge la exposición "Premios Nacionales CEF 2023". En la presentación de la muestra han participado el presidente de la Agrupación Fotográfica de La Rioja, Alfredo Estefanía; el presidente de la Federación Riojana de Fotografía, Xavier García; el fotógrafo ganador de la edición, Ángel Benito Zapata; y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. La exposición podrá visitarse desde 29 de mayo hasta el 28 de junio, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Se trata de una muestra formada por 40 obras entre las que se incluyen diez del Premio Nacional, el riojano Ángel Benito Zapata; 20 obras finalistas, cinco obras de Naturaleza de Andreu Nogueró y cinco fotografías de Fotoperiodismo de Lluis Remolá Pagés. Se trata de una muestra organizada conjuntamente entre la Federación Riojana de Fotografía y la Agrupación Fotográfica de La Rioja, en colaboración con Fundación Caja Rioja.

Entre las obras ganadoras se encuentra la del riojano Ángel Benito Zapata, Premio Nacional CEF de Fotografía 2023.

Ángel Benito Zapata (Albelda de Iregua, 6 de febrero de 1953). Cumplidos los doce años se instaló en Logroño. "Era el año 1974, cuando estrenaba un regalo, la nueva cámara de 35 mm, la Yashica Electro 35 MC. Era una cámara súper compacta, en ese momento considerada la más pequeña del mercado, tan pequeña que el parasol se metía en el visor y tenías que adivinar una parte de la imagen. Ese mismo año me presenté en un concurso fotográfico y gané. Entonces un amigo me aconsejó apuntarme a la Agrupación Fotográfica de La Rioja (A.F.R.) Nunca me he comprado una cámara de fotos; todas han sido conseguidas en algún premio o regaladas", ha afirmado.

ACTIVIDADES PARALELAS.

En colaboración con la Asociación de Reporteros Gráficos de La Rioja, se han organizado dos actividades. La primera de ellas tendrá lugar el día 13 de junio a partir de las 19 horas en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced con la participación del presidente de la Asociación de Reportos Gráficos, Óscar Solorzano, que conversará con el presidente de la Federación Riojana de Fotografía, Xabier García.

La segunda, el día 20 de junio a partir de las 18 horas con las visitas guiadas a las exposiciones del Centro Fundación Caja Rioja La Merced y del Museo de La Rioja "Reporteros Gráficos La Rioja 2024". "El objetivo es que el público pueda disfrutar de dos exposiciones de fotografía con gran calidad en Logroño", ha afirmado el gerente de Fundación Caja Rioja.