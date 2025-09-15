El Centro de Investigación del Dato AERTIC y Adigital firman un acuerdo para impulsar proyectos de innovación conjuntos - FER

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se ha anunciado en Logroño una alianza tecnológica y estratégica de primer nivel entre dos organizaciones referentes en su sector.

La sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha sido escenario del convenio de colaboración firmado por el Centro de Investigación del Dato, promovido por la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de la Industria Tecnológica, la Digitalización y de la Economía Digital de La Rioja (AERTIC) y la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), entidad que representa el mayor ecosistema de empresas de base tecnológica en España, integrando a más de 500 compañías de los principales sectores de actividad.

El presidente de AERTIC, Ignacio Gurría de la Torre, y la presidenta de Adigital, Susana Voces, han suscrito este acuerdo estratégico, gracias al cual ambas organizaciones colaborarán en el fomento de proyectos tecnológicos y de innovación.

Esta será una de las cuestiones pilares, entre un múltiple abanico de aspectos, iniciativas y desarrollos de colaboración mutua.

En la firma de este acuerdo han participado, además de los presidentes otros representantes de las agrupaciones empresariales, como el director general de Adigital, César Tello y el director de Innovación de Adigital, Jon Lizaso. Por parte del Centro de Investigación del Dato y de AERTIC, la secretaria general de AERTIC y directora ejecutiva del Centro de Investigación del Dato, Laura Urbieta y la directora técnico científica del Centro, Sara Madariaga.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El convenio de colaboración contempla un aspecto fundamental, la incorporación como socios tanto de AERTIC como de Adigital recíprocamente. Esta integración explica el calado del acuerdo y las posibilidades y capacidad de fomentar proyectos tecnológicos de envergadura desarrolladas por ambas organizaciones.

"Uno de nuestros objetivos es impulsar a España como hub digital de referencia a nivel global y a través de acuerdos como el que firmamos hoy estamos más cerca de alcanzar este propósito" señala Susana Voces, presidenta de Adigital.

ÁREAS

El acuerdo entre el Centro de Investigación del Dato y Adigital contempla otras áreas de colaboración.

El primero de ellos será la promoción de esta colaboración entre sus asociados respectivos, con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento y oportunidades entre sus miembros, organizar encuentros B2B, foros o mesas de trabajo que fomenten alianzas estratégicas.

En segundo lugar, ambas entidades fomentarán proyectos de innovación conjuntos, bien identificando iniciativas de I+D+i entre las empresas o promoviendo la transferencia tecnológica y la cooperación público privada.

El presidente de AERTIC, Ignacio Gurría, ha indicado que "para el Centro es esencial crear redes de conocimiento y colaboración. La combinación del expertise de Adigital en tecnologías emergentes y en temas como la regulación de la IA, junto con la experiencia de AERTIC en materia de innovación, hace que esta colaboración tenga un gran potencial de éxito.

Según el informe Economía Digital en España de Adigital, la economía digitalizada creció hasta alcanzar el 26% del PIB en 2024, acelerando de manera notable respecto a los años previos.

Este informe ha sido un referente para AERTIC en la definición de su nueva orientación estratégica y en el impulso de los proyectos que buscan reforzar la digitalización e innovación en La Rioja."

Un tercer aspecto del acuerdo hace referencia a la captación de fondos públicos y europeos, a través de la realización de proyectos conjuntos con los que se pueda acceder a la financiación regional, nacional europea (Horizon Europe, Digital Europe, etc.) e internacional. Además, se colaborará en la redacción de propuestas y búsqueda de socio en las convocatorias.

El convenio aborda el diseño e impartición de cursos, talleres y seminarios especializados en tecnología, big data, IA y transformación digital , y fomentando la capacitación de profesionales en competencias digitales avanzadas.

Y finalmente, es un tema principal la promoción del Centro de Investigación del Dato.

Esta finalidad se llevará a cabo difundiendo las infraestructura y servicios del centro tecnológico gestionado por AERTIC entre los asociados a Adigital.