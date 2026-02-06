El Centro Social de Ventosa acoge la exposición 'El Rioja de etiqueta' - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Social de Ventosa acoge la exposición 'El Rioja de etiqueta' incluida en el programa 'Aprender', que impulsan Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa. La exposición puede visitarse hasta el 15 de febrero de martes a jueves de 19 a 20 horas.

Organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos IER, la exposición se basa en el libro 'El vino de Rioja en sus etiquetas' estudio de carácter pionero realizado por el periodista Javier Pascual que analiza la influencia del etiquetado en la construcción de la imagen de marca de los vinos de Rioja a partir de la colección de más de 3.000 etiquetas del pintor y coleccionista Eustaquio Uzqueda.

La edición y el trabajo de investigación que recoge el libro editado por el IER ha valorado por primera vez en esta Denominación el etiquetado de los vinos de Rioja como fuente de conocimiento sobre la evolución del sector vitivinícola riojano en los dos últimos siglos, abriendo el campo a futuras investigaciones por parte de los estudiosos.

Este año, la cuarta edición del programa "Aprender" llega de la mano de Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa, y alcanza a 12 localidades; se trata de San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina y Anguiano, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, sesiones de teatro y conciertos.

Se puede acceder al vídeo de la iniciativa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=t5A6xWXkLnk