Los centros educativos riojanos dispondrán para el curso 2026-2027 de un Plan de formación ante emergencias

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos no universitarios de La Rioja dispondrán el próximo curso 2026-2027 de un Plan de formación ante emergencias de protección civil que integrará los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adecuados para afrontar este tipo de situaciones de manera efectiva y segura.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica este viernes las instrucciones de la Consejería de Educación y Empleo que establecen el proceso de redacción e implantación de este Plan en los centros docentes con la finalidad de extender la cultura de prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil.

El Plan de formación ante emergencias de protección civil contará con un análisis de las características específicas y riesgos del centro y su entorno; así como una metodología formativa orientada hacia un aprendizaje colaborativo, procurando la participación activa del alumnado y atendiendo al enfoque prioritario de la protección individual y colectiva, fomentando los valores relacionados con el bien común, el trabajo en equipo, la empatía, la solidaridad, la inteligencia emocional y las habilidades básicas para la recuperación y la resiliencia.

El centro distribuirá los contenidos del Plan como mejor considere y establecerá las estrategias que entienda más apropiadas para su correcta implementación en todos los cursos y etapas educativas, como puede ser a través del Plan de acción tutorial, proyectos de innovación educativa, proyectos propios del centro, jornadas de sensibilización o actividades que extiendan la cultura de la prevención, entre otros.

COORDINADOR DEL PLAN.

Por otra parte, los centros designarán, como mínimo, a un miembro del equipo directivo como coordinador del Plan de formación ante emergencias de protección civil que, entre otras funciones, elaborará este plan, recibirá la formación necesaria en el Aula Virtual de Educación del Gobierno de La Rioja y velará por su correcta implantación.

Desde la Consejería de Educación y Empleo se organizarán acciones formativas periódicas para el profesorado con contenidos en prevención, sistemas de alerta y de emergencias, riesgos y autoprotección.

Además, los centros garantizarán que el alumnado también reciba formación en prevención y sistemas de alerta y emergencias; identificación de las situaciones de riesgo en el entorno y en grandes concentraciones; así como los riesgos específicos y actuaciones frente a inundaciones, terremotos, riesgo volcánico, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y riesgos tecnológicos, como accidentes industriales, químicos, nucleares y transporte de mercancías peligrosas.

El calendario de implantación del Plan de formación ante emergencias de protección civil será el siguiente:

Hasta el primer trimestre del curso 2026/2027: Designación de la persona o personas coordinadoras del plan; Formación de la persona o personas coordinadoras del plan; y Redacción del plan.

En el Curso 2026/2027 y posteriores: Formación de la persona coordinadora; Implementación del plan; Memoria anual del plan; y Modificación del plan, si procede.