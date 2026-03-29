Cerca de 1.000 corredores desafiaron la nueva edición de la Foncea Trail 2026 - FONCEA TRAIL 2026

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foncea se ha convertido este domingo en el epicentro del trail running con la celebración de la V edición de Foncea Trail, evento perteneciente al Circuito Chiruca La Rioja Mountain Races, que reunió a cerca de 1.000 participantes, cifra récord en la historia de la prueba.

La edición de este año estuvo marcada por unas condiciones especialmente exigentes, con frío intenso y la presencia de nieve desde primera hora, que convirtieron la jornada en un auténtico desafío solo apto para los más valientes.

Además, la prueba tuvo un componente especialmente emotivo, ya que un centenar de familiares y amigos de Eñaut, joven deportista que participó en la carrera en ediciones anteriores y fallecido recientemente, se desplazaron desde Gipuzkoa para rendirle homenaje participando en las distintas modalidades del evento.

EL MAYOR EVENTO DEPORTIVO EN LA HISTORIA DE FONCEA

La jornada arrancó a las 9,00 horas con la salida de la marcha de 13 km, en un ambiente invernal, con bajas temperaturas y nieve en el recorrido, poniendo a prueba la resistencia de los participantes. A partir de las 10,00 horas fue el turno de los más pequeños con la carrera infantil solidaria, que se desarrolló en tres categorías de edad (2 a 5 años, 5 a 8 años y 8 a 12 años).

El recorrido, con salida y meta en la plaza, consistió en un circuito urbano de 500 metros por vuelta, con distancias adaptadas a cada grupo.

La recaudación íntegra se destinó a FARO, la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer.

La jornada culminó a las 11,00 horas con la salida de las pruebas de trail de 20 km (850 metros de desnivel positivo) y 13 km (500 metros de desnivel positivo), con dorsales agotados 2 meses antes. Los participantes contaron con 4 puntos de avituallamiento en la distancia de 20 km y 2 en el recorrido de 13 km.

Como colofón, la tradicional alubiada popular puso el broche final a una jornada tan exigente como memorable.

Los ganadores de esta quinta edición recibieron un trofeo de madera diseñado por el artista Luis Alfonso Ameyugo, mientras que todos los finishers de las pruebas de trail obtuvieron la primera medalla oficial de Foncea Trail.