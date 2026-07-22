Cerca de 1.400 jóvenes de La Rioja nacidos en 2008 piden el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia

Archivo - Dos personas en la taquilla de los cines Callao - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.360 jóvenes riojanos nacidos en el año 2008 han solicitado el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes de vigencia. En toda España, las solicitudes han superado la cifra de 202.000 en un mes.

Se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año.

Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Así, con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades:

Modalidad 1: se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre estas áreas:

Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros): entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros): libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs.

Consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

Modalidad 2: se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Además, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables.

Su contribución permite ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

SOLICITUDES

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web https://bonoculturajoven.gob.es/ hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características. De ellas, 3.739 residen en La Rioja.

Por último, es imprescindible obtener una de estas tres formas de identificación digital:

Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada).

Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para quienes no hayan cumplido todavía los 18 años).

Certificado digital.

El trámite se puede realizar en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, 27 de ellos en La Rioja.

El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que cada persona beneficiaria puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.