CERMI-La Rioja se suma a ARDACEA por la situación que vive la deportista de tiro olímpico Cristina Ortega

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) La Rioja se suma a la Asociación Riojana de Daño Cerebral Adquirido, ARDACEA, mostrando "nuestra más enérgica condena y repulsa ante la situación a que se está viendo sometida nuestra socia y deportista riojana internacional en Tiro Olímpico Cristina Ortega de Frutos por parte del presidente de la Federación Riojana de Tiro Olímpico", han señalado en una nota de prensa.

ARDACEA informa a la sociedad que Cristina Ortega pertenece a la federación riojana desde el año 2008, "posee el reconocimiento y clasificación deportiva Internacional como SH1A como deportista con discapacidad". A pesar de esta situación, "lleva compitiendo perfectamente integrada como deportista sin discapacidad en multitud de pruebas de carácter local, autonómico, regional e incluso en pruebas nacionales (Copas de SSMM los Reyes, Copas Federación, etc.)". Exclusivamente participa como deportista con discapacidad en pruebas Internacionales y Campeonatos de España como miembro deportista de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, FEDDF.

Desde este mes de marzo de 2023, el presidente de la Federación Riojana de Tiro Olímpico "anula las inscripciones de la deportista y no le permite competir en pruebas Open de carácter social con clasificación única. Solo contempla que pueda participar en campeonatos autonómicos y solo si se convoca la modalidad para deportistas con discapacidad. A fecha de hoy, ya le ha anulado su participación en 2 pruebas".

No obstante, "presentado el correspondiente recurso, el presidente contesta por escrito con unos razonamientos que lo deberían de avergonzar: "las Normas para deportistas discapacitados no son las mismas que para los no discapacitados que incumplía reiteradamente, tanto con el equipo que precisa utilizar como en el manejo del arma".

Concluyendo que "por todo lo cual, esta Federación ha decidido no admitir en sus competiciones Open, con categoría única, la participación de deportistas en clara y manifiesta desigualdad de condiciones, como sucede en el caso de deportistas discapacitados y no discapacitados", añadiendo que "permitirle participar en competiciones como deportista sin discapacidad, no era por derecho sino por cortesía del organizador de las mismas. Precisamente por ello, se ha comprobado que dicha cortesía no podía mantenerse por más tiempo".

Ante esta respuesta por escrito, ARDACEA alega que "en ningún caso, el reconocimiento de un derecho que garantiza la Ley y nuestra Constitución puede ser considerado como CORTESIA por parte del organizador de una prueba deportiva; desde ARDACEA consideramos que no puede quedar impune la actuación de esta Federación que consiente que uno de sus directivos pueda aplicar, libre y arbitrariamente, criterios de participación en función de sus intereses personales llegando a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por legislaciones nacionales, autonómicas e Internacionales", como así lo expresan la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, la Ley de accesibilidad Universal de La Rioja o la convención ONU sobre el derecho de las personas con discapacidad.

Por ello concluyen que "ARDACEA ejerce la defensa y reivindicación de los derechos de las persona con daño cerebral adquirido ante instituciones públicas y privadas, por lo que exigimos una respuesta contundente ante este acto de discriminación manifiesta por razón de discapacidad, considerando que los poderes públicos no pueden permanecer ausentes y callados ante esta injusticia que está viviendo Cristina Ortega y, con ello, todas las personas con una discapacidad reconocida", que es compartida por CERMI-La Rioja.