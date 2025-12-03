La charla '¿Qué sabemos de la viticultura de precisión?' cierra el ciclo 'Qué sabemos de...' de la Casa de las Ciencias

Archivo - Casa de las Ciencias de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La química e investigadora María Paz Diago Santamaría, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC-Universidad de La Rioja), ofrecerá este jueves en la Casa de las Ciencias, a las 19,30 horas, la conferencia '¿Qué sabemos de la viticultura de precisión? De la galaxia hasta la molécula'.

La ponencia forma parte dentro del ciclo 'Qué sabemos de...', organizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC).

Ésta es la quinta y última conferencia de este ciclo compuesto por cinco sesiones en las que se propicia un diálogo entre la comunidad científica y la sociedad; y se pone a disposición de la ciudadanía un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explican la actualidad científica, sus procesos y su impacto en la vida cotidiana.

La ponencia de mañana, que tendrá lugar en la sala de conferencias de la Casa de las Ciencias y será de acceso libre hasta completar aforo, se centrará en la transformación que está viviendo la agricultura en la era digital actual para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de los cultivos.

En esta línea, en un sector tan tradicional como la viticultura, el uso de sensores, aplicaciones digitales y tecnología avanzada también se han ido incorporando en la última década para desarrollar lo que se conoce como viticultura de precisión, que persigue dar a la cepa lo que necesita, cuando lo necesita y en la cantidad que lo necesita. Para ello se utilizan desde datos de satélite hasta la tecnología capaz de observar.