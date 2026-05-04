La CHE advierte de "crecidas súbitas importantes" en cauces menores y barrancos

Archivo - La CHE advierte de crecidas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir "crecidas súbitas importantes" en cauces menores y barrancos.

Tal y como ha trasladado el SOS Rioja, la situación es fruto de los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a causa del pronóstico de lluvias intensas de, al menos, entre quince y veinte milímetros en una hora, así como de fenómenos tormentosos.

Con este motivo, se ha activado la intensificación de vigilancia por previsión meteorológica adversa, a las 13:20 horas de hoy, en La Rioja.

El aviso de crecidas "súbitas" se refiere a buena parte de la cuenca del Ebro salvo en los extremos occidental y central, con mayor relevancia en los dos tercios sur de Navarra, durante la jornada de hoy lunes 4 de mayo.

El aviso por lluvias intensas y las probables crecidas "súbitas" afectaría a Castilla y León (Burgos), La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña y la Comunidad de Valencia (Castellón).

Se recomienda hacer seguimiento de la evolución meteorológica e hidrológica a través de la web de la Agencia Estatal de Meteorología; y de la web del SAIH del Ebro.