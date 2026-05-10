La CHE advierte de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Navarra, La Rioja, Burgos, Álava y Huesca

Archivo - Crecida de un cauce de un río, agua, caudal. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA/ LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado vigilancia y ha advertido de la posibilidad de "crecidas súbitas de carácter local" en barrancos y cauces menores durante la tarde de este domingo en La Rioja y Navarra, y las provincias de Burgos, Álava y Huesca.

La entidad hace este aviso como consecuencia de los avisos amarillos activados por la AEMET por el pronóstico de lluvias intensas de hasta 15-20 l/m2 en 1 hora en algunas áreas de la Cuenca del Ebro.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com). En todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.