CHE alerta de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la cuenta del Ebro ante el riesgo de tormentas

Archivo - El río Ebro a su paso por Logroño con un importante aumento de caudal - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos de la cuenta del Ero ante el riesgo de tormentas, según ha informado el SOS Rioja-112.

Una situación como consecuencia del pronóstico de tormentas, en el que la AEMET ha establecido el aviso de nivel amarillo por este fenómeno.

Por ello, la CHE recuerda la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en diversos puntos de la cuenca del Ebro, pudiendo afectar a las CCAA de Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón (Teruel y Zaragoza) y Cataluña (Lleida) esta tarde.

Se recomienda seguir la evolución de la situación meteorológica e hidrológica a través de: www.saihebro.com y www.aemet.com.