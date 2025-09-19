La CHE avisa de la posibilidad de crecidas en barrancos y cauces menores de los ríos ante los avisos por tormentas

La CHE avisa de la posibilidad crecidas en barrancos y cauces menores de los ríos ante los avisos por tormentas - CHE

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y recuerda la posibilidad, aunque con probabilidad baja, de crecidas súbitas importantes de carácter local en barrancos y cauces menores del tercio occidental de la cuenca del Ebro y en la Ibérica zaragozana, principalmente en aquellas áreas donde descarguen los chubascos más intensos.

Vigilancia que pone de manifiesto la CHE toda vez que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado este viernes 19 de septiembre avisos amarillos por posibles tormentas en el tercio occidental de la cuenca del Ebro y en el Sistema Ibérico.

El aviso de la AEMET afecta a las comunidades autónomas de Castilla y León (Burgos y Soria), Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco (Álava) y Aragón (Zaragoza), durante la tarde de la jornada de hoy viernes día 19.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro.