La CHE estima un caudal de 800 metros cúbicos por segundo en el río Ebro a su paso por Logroño

Situación del río Ebro a su paso por Logroño este domingo por la tarde - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estima un caudal de 800 metros cúbicos por segundo, esta tarde, en el río Ebro a su paso por Logroño.

La CHE ha señalado, a través de una nota de prensa, que durante las últimas 24 horas se han registrado precipitaciones en el tercio norte de la cuenca del Ebro. En la franja noroccidental se han acumulado 5-10 litros por metro cuadrado, salvo en las cuencas altas del Nela, Ega, Arga e Irati, donde se han recogido 20-40 litros por metro cuadrado. La cota de nieve se ha mantenido en torno a los 1000 metros

CAUDALES OBSERVADOS

Estas precipitaciones han originado crecidas ordinarias, o cercanas a las máximas ordinarias, en los ríos Nela, Jerea, Omecillo, Bayas, Zadorra, Ega, Araquil, Arga, Irati, Aragón y Zidacos. Los máximos de estas crecidas se sitúan ya en los tramos bajos de los citados ríos, habiendo pasado por poblaciones como Pamplona, Estella y Miranda.

Estas crecidas están siendo gestionadas y laminadas por los embalses del Ebro, Urrúnaga, Ullívarri, Eugui, Alloz, Itoiz, Yesa y Mequinenza-Ribarroja-Flix. Algunos (Yesa, Eugui, Alloz, Ullívarri y Flix, entre otros), han tenido que realizar vertidos controlados durante las últimas jornadas.

En el Ebro hay simultáneamente dos crecidas, una por el tramo alto cerca de Miranda y otra por el tramo medio en la confluencia del río Aragón con el Ebro.

Al final de hoy domingo, un nuevo frente entrará por el oeste dejando nuevamente precipitaciones importantes sobre la franja norte durante toda la jornada del lunes. La cota de nieve irá subiendo hasta los 2000 metros.

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA

Las dos crecidas que circulan por el Ebro siguen su camino. La de la cuenca alta con un caudal de unos 800 metros cúbicos por segundo a su paso por Logroño. La que circula por el tramo medio, está previsto que alcance Castejón durante la tarde con un caudal de unos 1800 metros cúbicos por segundo, llegando a Zaragoza el martes por la mañana con un caudal cercano a 1600 metros cúbicos por segundo. Por el tramo final del Ebro circulará durante varias jornadas un caudal 1300 metros cúbicos por segundo o superior.

Las precipitaciones del lunes 16 volverán a dar lugar a nuevos repuntes de caudal en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro, desde su nacimiento hasta la cuenca del río Gállego, durante la jornada de mañana lunes.

Con el pronóstico actual, dichos repuntes serán de un orden de magnitud similar a los acontecidos durante el fin de semana. En algunos cauces podrían ser un poco mayores y en otros un poco menores. Sin descartar que en alguna zona de la cuenca las crecidas sean extraordinarias.

Se estará muy atento a los pronósticos meteorológicos e hidrológicos y a los datos observados (www.saihebro.com). Según estos pronósticos, en el Ebro se esperan nuevamente caudales próximos a la crecida máxima ordinaria a partir del martes.

La CHE ha destado el "efecto laminador" que han tenido las presas durante este episodio de lluvias, reduciendo los caudales del Ebro en Castejón en aproximadamente 500 metros cúbicos por segundo .Asimismo, los embalses de Ullívarri, Yesa, Alloz, Eugui y Mansilla están realizando vertidos controlados para poder hacer frente a la nueva crecida.

Se recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web del SAIH EBRO ( https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro ), donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro.