Chiruca estrena campaña e identidad corporativa

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chiruca, la emblemática marca española referente en calzado de montaña y aire libre, anuncia oficialmente el lanzamiento de su nueva identidad de marca y de una campaña publicitaria integral de alcance nacional, que marcará un antes y un después en su trayectoria.

Tras el incendio que afectó a su fábrica, Chiruca resurge con más fuerza que nunca. Este renacimiento supone el momento idóneo para apostar por un rebranding estratégico, que consolide la marca como símbolo de confianza y calidad.

Con más de medio siglo de historia, Chiruca se ha convertido en un referente indiscutible para senderistas, peregrinos, cazadores y habitantes del mundo rural. Su presencia en el diccionario de la Real Academia Española es el reflejo de su carácter mítico y de la huella que ha dejado en generaciones de amantes del aire libre.

Con esta nueva identidad, la firma riojana inicia una nueva etapa mirando al futuro con las mismas virtudes que la han convertido en un icono para los amantes de la montaña: la Autenticidad de Chiruca, que encarna la esencia de la montaña; su Resistencia, tanto a los desafíos de la montaña como frente a las adversidades; y su Comunidad, que une a une a senderistas, peregrinos... los que viven y respiran la montaña, que comparten un instinto común por la aventura y la vida al aire libre.

Un rebranding fiel a la esencia de Chiruca y que conecta con la montaña En la actualización de la marca, Chiruca ha priorizado ser muy reconocibles. Y con el nuevo tagline se busca que la comunidad se sienta identificada con la marca.

"UNA MARCA HISTÓRICA".

Una marca que sale en el diccionario es por definición una marca histórica, así que para afrontar el rebranding de Chiruca, su instinto le pedía reforzar aquello que le hace única: su compromiso con la montaña. Y eso es lo que se ha querido reflejar en el nuevo logotipo que encierra una doble lectura: la representación de la montaña y la inconfundible letra 'CH' que ha acompañado a la marca desde sus orígenes.

La nueva identidad visual de Chiruca apuesta por la claridad, la autenticidad y la conexión con sus raíces, elementos esenciales en una marca con tanta historia.

El nuevo tagline, 'Saca tu instinto' es mucho más que un slogan; es una invitación a salir al aire libre, a reconectar con la esencia más auténtica de cada persona y a redescubrir la libertad que ofrece la vida en la naturaleza.

Chiruca se reafirma así como el compañero perfecto en cada paso, en cada salida, en cada experiencia vivida en la montaña. La firma siempre ha estado al lado de quienes disfrutan de la montaña en su día a día y ahora invita a todos a unirse a esa forma de vida, acercándolos a la experiencia de la naturaleza, con la comodidad y la experiencia necesaria para afrontarla con libertad.

NUEVA CAMPAÑA PUBLICITARIA.

La campaña, que se estrenará este lunes 15 de septiembre en medios nacionales y plataformas digitales, busca incrementar la notoriedad y el recuerdo de marca, consolidando a Chiruca como la bota de montaña por excelencia. Una marca que ha sabido sobreponerse a las adversidades y que hoy mira al futuro con una propuesta renovada, sin perder la autenticidad que la ha convertido en un icono.

"Somos la bota que sale en el diccionario y la que invita a salir a la montaña. Somos tradición, pero también innovación. Nuestra historia nos ha permitido ser los referentes de los expertos en caminar por la montaña" subrayan fuentes de la compañía.

La montaña es el territorio de Chiruca y le respaldan años de experiencia y conocimiento real de las necesidades de quienes viven y disfrutan del aire libre.

La estrategia creativa pone en el centro las salidas al aire libre, desde la sencillez de una caminata por el bosque hasta las grandes rutas de montaña o el Camino de Santiago. Chiruca se presenta como la elección de quienes buscan confianza, resistencia y comodidad en cada aventura.

La nueva campaña, cercana e inspiradora, busca motivar a las personas a reconectar con la naturaleza, utilizando un lenguaje accesible y auténtico que refuerza el sentido de la pertenencia a un grupo de amantes de la montaña y la vida al aire libre.