Un ciclista de 57 años es trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir una caída en la N-111

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 57 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro después de sufrir, en la mañana de hoy, domingo 28 de septiembre, una caída en la Nacional-111.
A las 09:51 horas, un particular ha llamado a SOS Rioja para avisar de la caída de un ciclista en la carretera N-111 punto kilométrico 304 del municipio Castañares de las Cuevas.
Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras VILLAR, y se han movilizado recursos sanitarios de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
El ciclista, un hombre de 57 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro.