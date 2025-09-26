Un ciclo dedicado a Clint Eastwood y nueve proyecciones en VO, en la nueva programación de la Filmoteca de La Rioja

Incorpora un pase conmemorativo para celebrar el Día del Cine Español

La Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona, tras el parón estival, vuelve en octubre con una propuesta que reúne nueve sesiones de cine en versión original, combinando clásicos del cine norteamericano con títulos europeos.

La nueva temporada se abre con un homenaje a Clint Eastwood, una de las figuras más emblemáticas de la historia del séptimo arte, e incorpora además un pase conmemorativo para celebrar el Día del Cine Español.

La programación arranca el martes, 1 de octubre, con 'Ruta suicida' (The Gauntlet, 1977, EEUU), un intenso thriller en el que Clint Eastwood dirige e interpreta a un policía obligado a escoltar a una testigo mientras ambos son perseguidos por una conspiración criminal.

El martes 7 de octubre, dentro del Día del Cine Español, se proyectará 'El inquilino' (1957, España), obra fundamental dirigida por José Antonio Nieves Conde que retrata las dificultades de una familia madrileña por encontrar vivienda en la posguerra.

El miércoles 8 será el turno de 'Bronco Billy' (1980, EEUU), comedia sobre un vaquero moderno que mantiene vivo el espíritu del Oeste con su espectáculo ambulante.

El martes 14 de octubre llegará la primera película del ciclo 'Bombones' con 'Aquel verano en París' (Le Rendez-vous de l'été, 2025, Francia), un delicado relato de la directora francesa Valentine Cadic sobre reencuentros familiares en el ambiente de los Juegos Olímpicos.

El ciclo 'La última leyenda: Clint Eastwood' continúa el miércoles 15 de octubre con 'El aventurero de medianoche' (Honkytonk Man, 1982, EEUU), un viaje musical que acompaña a un cantante de country enfermo en busca de su última oportunidad.

El martes 21 de octubre se proyectará 'El jinete pálido' (Pale Rider, 1985 EEUU), western en el que un misterioso predicador defiende a un grupo de buscadores de oro.

Y el miércoles 22 de octubre los espectadores de la filmoteca podrán disfrutar de 'El sargento de hierro' (Heartbreak Ridge, 1986, EEUU), donde un rudo veterano de guerra se empeña en entrenar a un pelotón de jóvenes marines.

La recta final del mes incorpora al ciclo 'Bombones' estrenos europeos y asiáticos: el martes 28, 'On ira' (Bon voyage, Marie, 2025, Francia), viaje intergeneracional que destapa secretos familiares; y el miércoles 29, 'Breve historia de una familia' (Jia Ting Jian Shi, 2024, Cina), drama que explora las tensiones ocultas tras la aparente calma de un hogar.

Todas las películas se proyectarán en versión original con subtítulos en castellano.

Las sesiones se celebrarán en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño, siempre a las 19,30 horas. Las entradas tienen un precio de 2,5 euros -2 euros con Carné Joven- y podrán adquirirse en la taquilla de la sala una hora antes de cada proyección o de forma anticipada en la página web www.larioja.org/filmoteca.