Un ciclo de magia para todos los públicos pondrá en valor la excelencia y calidad de los ilusionistas riojanos- EUROPA PRESS

'Rioja Mágica' tendrá lugar todos los domingos del mes de mayo, a las 18,00 horas, en la sala Gonzalo de Berceo LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala Gonzalo de Berceo de Logroño se convertirá los domingos del mes de mayo en el escenario principal del ilusionismo gracias al ciclo 'Rioja Mágica'. Con una presencia predominante de magos de nuestra comunidad autónoma, las galas -que comenzarán todas a las 18,00 horas- harán emocionar, vibrar y dudar al público asistente con todos sus trucos en donde quedará patente el nivel de los profesionales de la región.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado este nuevo ciclo que surge, ha dicho, de una demanda de los propios profesionales del sector. Esta iniciativa novedosa que nace hoy, además, lo hace con visos a continuar a lo largo del tiempo.

"En La Rioja contamos con muchas iniciativas culturales pero teníamos que hacer algo centrado en la magia y el ilusionismo. Para ello -ha explicado Iturriaga- todo el sector de la magia riojana se puso a trabajar con diferentes propuestas para concretar ideas y una programación que hoy es una realidad gracias al trabajo realizado".

IMPULSAR LA MAGIA

Con este fin nace 'Rioja Mágica' que se desarrollará los domingos 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo. "Habrá magia, cultura, ilusionismo... para colocar e impulsar la magia contemporánea a través de un programa estable".

Un ciclo pensado para todos los públicos con propuestas muy cuidadas y diversas a un precio de 6 euros. Las entradas comenzarán este jueves, 23 de abril, a través de entradas.com o en la propia taquilla de la sala Gonzalo de Berceo.

Iturriaga asegura que con este ciclo se pondrá en valor la magia como disciplina que conecta generaciones, fomentará la imaginación y reivindicará el valor de la experiencia en directo. También señala el talento riojano, "somos una ccaa pequeña que lo está haciendo muy bien".

Con Rioja Mágica "seguimos ampliando la oferta escénica con una propuesta para todos, con calidad artística, accesibilidad y una clara vocación divulgativa", ha finalizado.

PROPUESTAS

El ciclo se abrirá el 3 de mayo con el riojano Rúbi Férez, uno de los nombres más

prometedores de la nueva generación de ilusionistas, especializado en micro magia

y magia de cerca, reconocido con el Gran Premio Nacional de España 2022 y premiado en el Campeonato Mundial de Magia FISM 2025.

El 10 de mayo será el turno de Mino y Arthur, dúo especializado en magia infantil y

cómica, galardonado con el Premio Nacional de Magia Infantil y otros reconocimientos

en certámenes especializados, que presentará un espectáculo visual y participativo

orientado especialmente al público familiar.

La programación continuará el 17 de mayo con el mentalista logroñés Karvis, reciente Premio Nacional de Mentalismo 2025, que ofrecerá una propuesta basada en la sugestión, la emoción y la interacción directa con el público.

El 24 de mayo actuará Raúl Alegría, ilusionista y actor con más de 25 años de trayectoria internacional, doble Campeón de España de Grandes Ilusiones y ganador

del Merlin Award 2018, con una puesta en escena de gran formato y marcada

vocación teatral.

El ciclo se cerrará el 31 de mayo con Mago Iceman, profesional con más de 12 años

de experiencia, repertorio original y presencia en televisión, seleccionado recientemente para las semifinales del programa Got Talent, que combinará magia

moderna, humor e innovación.

DISTINCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Por su parte, Antonio Martínez 'Magomino' ha querido agradecer la apuesta del Gobierno riojano por este ciclo de magia que pretende que el público "aprecie el nivel que hay en nuestra comunidad".

Como ha explicado el ciclo surge porque había la necesidad de hacer "más magia" y también por el nivel de nuestros profesionales que, en estos pasados años, han conseguido numerosas distinciones tanto nacionales como internacionales. "La Rioja tiene un nivel bastante alto y reconocido dentro del sector de la magia".