El ciclo 'MUWI Presenta...' contará con seis actuaciones en la Sala Fundición y Bodegas Olarra

LOGROÑO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Fest desvela su ciclo de conciertos para esta primavera 'MUWI presenta...", con artistas de la talla de Jero Romero, McEnroe o Queralt Lahoz, en un formato en el que el vino adquiere protagonismo con la inclusión como escenario de las naves de barricas y jardines de Bodegas Olarra.

El ciclo consolida de esta forma la actividad musical del festival durante todo el año y su apuesta por nuevos formatos y experiencias.

Estará compuesto por seis conciertos repartidos entre las instalaciones de Bodegas Olarra y la Sala Fundición de Logroño, sumando música en directo en dos espacios emblemáticos de la ciudad. MUWI, festival de referencia del verano de la ciudad, y que además celebra este año su 10ª edición, suma nuevas propuestas para llenar de música la agenda de esta primavera en La Rioja.

BODEGAS OLARRA

Bodegas Olarra, un espacio singular que sirve de marco perfecto para este ciclo, y remarca la identidad de MUWI, al unir música y cultura del vino en un formato en el que, al margen del concierto, también se podrá disfrutar de una visita previa a la bodega con degustación de los vinos El Rayo MUWI.

El domingo 19 de abril tendrá lugar la primera de las actuaciones en formato acústico con Denorte, el proyecto del riojano Jorge García, que ofrecerá un formato especial a dúo en donde su pop luminoso y emocional se vestirá de cercanía, en diálogo directo con el público.

El sábado 9 de mayo llega uno de los platos fuertes, con la actuación de Jero Romero, excomponente de The Sunday Drivers y una de las voces más respetadas del indie nacional, que presentará un repertorio íntimo que destaca por su honestidad y profundidad lírica.

Cierra el ciclo de conciertos en bodegas Olarra Queralt Lahoz, el sábado 23 de mayo, que con una propuesta que fusiona soul, hip hop y sonidos de raíz, mostrará su versatilidad en un formato acústico que promete intensidad y personalidad. Una de las voces con más talento del panorama actual.

SALA FUNDICIÓN

La Sala Fundición también acogerá tres conciertos que mantienen la esencia de calidad y cercanía del ciclo:

El domingo 15 de marzo será el turno de McEnroe (acústico Ricardo Lezón), el fundador y alma de la banda llega con su proyecto personal, cargado de sensibilidad, letras evocadoras y un directo elegante que transita entre el pop intimista y la emoción contenida.

El viernes 17 de abril habrá música por partida doble, con las actuaciones de Vaho y Delaire, una noche para la nueva escena independiente con dos propuestas emergentes que combinan melodías envolventes, estribillos potentes y una puesta en escena fresca y generacional.

Pondrán la guinda a este ciclo Los Fresones Rebeldes el domingo 31 de mayo en formato vermú. Referentes del indie pop nacional, regresan a MUWI con su inconfundible frescura, himnos generacionales y ese espíritu naïf que sigue conquistando al público décadas después.

En palabras de Rafa Bezares, director del festival, "MUWI mantiene su apuesta por mantener viva la agenda cultural de Logroño durante todo el año, ofreciendo propuestas cuidadas en espacios con identidad propia y reforzando el posicionamiento del festival como un proyecto cultural de ciudad que une música, vino, gastronomía y experiencias."

Las entradas para los conciertos en bodegas Olarra se pueden adquirir en www.muwi.es y las entradas de las actuaciones en la Sala Fundición en www.salafundicion.es

La organización recuerda que los abonos para la 10ª edición de MUWI La Rioja Fest, que se desarrollará del 27 al 30 de agosto, siguen a la venta en su web a un precio de 73 euros, en un cartel en el que destaca la presencia de artistas de la talla de La M.O.D.A., Sidonie, Sanguijuelas del Guadiana o Depedro, y al que muy pronto se sumarán otros muchos artistas que llenarán de música el espacio MUWI-Valbuena de la capital riojana.