Ciencia, creatividad y experimentación protagonizan la programación de noviembre y diciembre de la Casa de las Ciencias

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LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Talleres para todas las edades, conferencias, demostraciones científicas, juegos y propuestas de animación a la lectura forman parte de la programación de noviembre y diciembre de la Casa de las Ciencias. La oferta de estos dos meses permitirá al público acercarse a diferentes disciplinas mediante actividades divulgativas, experiencias participativas y propuestas para disfrutar en familia.

En el ámbito expositivo durante los dos próximos meses podrá seguir visitándose la exposición '¿Sabes de aves?', hasta el 31 de enero de 2027. La muestra, de la mano de la asociación belga APEX, propone una experiencia sensorial para descubrir el mundo de las aves a través de recursos táctiles, visuales y auditivos, y fomentar la reflexión sobre su conservación y protección.

Los visitantes podrán llevarse la guía '¿Cómo ayudar a los pájaros?', que ofrece información sobre la alimentación de las aves, consejos para actuar ante el hallazgo de un pájaro herido e instrucciones para elaborar una caja nido. Se han programado visitas comentadas los días 29 de noviembre y 12 de diciembre, a las 12,00 y a las 18,00 horas, sin necesidad de inscripción previa y dirigidas a todos los públicos.

Además, el 13 de noviembre se incorporará a la programación la exposición 'Ciencia y Surrealismo. De Freud a Dalí', que podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027 en las salas 3 y 4. La muestra contará con actividades complementarias, entre ellas, visitas comentadas, conferencias y talleres participativos.

TALLERES, DEMOSTRACIONES Y JUEGOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación de noviembre y diciembre incluye propuestas prácticas para acercar la ciencia a personas de diferentes edades.

En este sentido, la Casa de las Ciencias mantiene su programación de 'Demostraciones y juegos', para todos los públicos, con entrada libre hasta completar aforo. En noviembre, los días 7 y 8, se celebrarán sesiones de juegos matemáticos.

En diciembre, los días 5 y 6, el público podrá disfrutar de juegos del mundo y el 5 se ha organizado la demostración de 'Laboratorio de Fluidos' mientras que el día 6 tendrá lugar la demostración científica 'Fluidos y el efecto Coand*'.

Los talleres para público adulto de los miércoles abordarán cuestiones relacionadas con la experimentación científica, la observación del mundo microscópico y las nuevas tecnologías. Están dirigidos a mayores de 18 años. Entre las actividades previstas figuran en el mes de noviembre 'Electroexperimenta', 'El universo microscópico', las dos sesiones del taller 'De la idea a la pantalla. Domina el arte de hablar con la IA' y ya en el mes de diciembre se ha organizado 'La lotería de los átomos'.

Por otra parte, la actividad 'Findes de talleres en otoño' propone actividades divulgativas dirigidas al público infantil y familiar que requieren inscripción. En noviembre, la programación incluirá propuestas creativas vinculadas a la exposición de 'Ciencia y Surrealismo', como los días 14 y 15 con los talleres 'Surrealismo en recortes: collage' y 'El pincel surrealista', que permitirán explorar esta expresión artística y experimentar con técnicas inspiradas en este movimiento.

En diciembre, las actividades infantiles ofrecerán nuevas oportunidades para aprender de forma práctica y entretenida. Los días 12 y 19 se desarrollarán sesiones de 'Jugamos con los mapas', dirigidas a niños y niñas de 10 a 12 años. El día 13 tendrá lugar el taller 'Pequevolcanes', para participantes de 6 a 8 años, mientras que el día 20 se celebrará también el taller 'Volcanes', destinado a niños y niñas de 8 a 9 años.

LA SEMANA DE LA CIENCIA

Durante el mes de noviembre, se celebrará la Semana de la Ciencia con actividades divulgativas que acercarán diferentes disciplinas científicas al público mediante talleres interactivos, experiencias prácticas y propuestas que conectan ciencia, música y arte de la mano de la Universidad de La Rioja. La programación ofrecerá nuevas oportunidades para experimentar, descubrir y aprender de forma participativa, con actividades dirigidas especialmente al público infantil y familiar.

7 de noviembre: 'Descubriendo la geometría del sonido' y 'Ciencia que suena: toca, pinta y escucha' 8 de noviembre: ''Ciencia, música y otras artes' 14 de noviembre: 'Anatomía de un robo: el museo necesita nuevos detectives' 20 de noviembre: II Jornada experimental 'Conexión La Rioja-CERN/Ginebra' 21 de noviembre: 'Superhéroes del suelo' y demo 'Más allá del vacío'.

22 de noviembre: 'Gincana de Matemáticas' 28 de noviembre: 'La palanca' y 'La magia de la química' 29 de noviembre: 'Detectives del pasado'

CICLO DE CONFERENCIAS '¿QUÉ SABEMOS DE*?' La programación se completa con el ciclo de conferencias '¿Qué sabemos de*?', organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Todas las conferencias comenzarán a las 19,30 horas y contarán con entrada libre hasta completar aforo. Las charlas previstas para noviembre abordarán algunos de los principales retos científicos y ambientales de nuestro tiempo:

5 de noviembre: 'La salud del Planeta', con Xiomara Cantera Arranz, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

12 de noviembre: 'La máquina que aprendió a hablar: dónde está hoy la IA y hacia dónde va', a cargo de Andrés de Pino Molina, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

19 de noviembre: 'Los desafíos del cambio climático en el siglo XXI: aceleración, El Niño y puntos de no retorno', con Antonio Turiel Martínez, del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC).

26 de noviembre: 'Consideraciones sobre la viticultura y el nuevo escenario climático', impartida por Enrique García-Escudero, del Servicio de Investigación Agraria del Gobierno de La Rioja.

LA LECTURA TAMBIÉN TIENE SU ESPACIO

La Casa de las Ciencias propone una selección de títulos de su biblioteca para acompañar la programación de estos dos meses y animar a descubrir la ciencia, la naturaleza y el arte a través de los libros.

Entre las lecturas infantiles y juveniles destacan obras relacionadas con el mundo de las aves, como 'El gran libro de las aves', de Yuval Zommer; 'El libro diorama de las aves', de Matt Merritt, y 'Volando van', de Antonio Juan Sandoval Rey. La selección incluye también títulos dedicados a la música, el sonido y el surrealismo, como 'Historia de la música', de Víctor Javier López Iriarte; 'Ciencia sonora: juegos y experimentos con el sonido', de Etta Kaner, o 'Salvador Dalí', de María Isabel Sánchez y Mariona Tolosa.

Para el público adulto, la biblioteca ofrece títulos de divulgación y consulta como 'Guía de campo del observador de aves', de Chris Packham; 'Viaje al infinito', de Christophe Galfard, y 'Las aves de nuestros jardines, ciudades y pueblos', de A. Isambert. La selección se completa con libros dedicados a las matemáticas, la música y el surrealismo, entre ellos 'El Armonógrafo: las matemáticas de la música', de Ashton, y 'André Breton: La biografía', de Mark Polizzotti.

Toda la información sobre la programación y las inscripciones a las actividades está disponible en la página web www.casadelasciencias.logrono.es.