Cilengua acoge un nuevo taller de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española recibe a los participantes en el V Taller UBC-UOE-Cilengua de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo. La cita, del 20 al 24 de julio, reúne a especialistas y estudiantes en torno a uno de los grandes proyectos internacionales sobre la obra del rey Sabio.

El taller es una de las actividades consolidadas del Proyecto Internacional The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography, coordinado por los profesores Francisco Peña Fernández (University of British Columbia, Canadá), Francisco Gago-Jover (College of the Holy Cross, EE. UU.) y Katie Brown (University of Exeter, Reino Unido).

Entre los objetivos del Proyecto se encuentran dos hitos de gran relevancia: la preparación de la primera edición crítica y anotada de la General Estoria y su traducción, inédita hasta ahora, al inglés. Los resultados se difundirán a través de la plataforma Digital Edition of the General e Grand Estoria (DEGE), que aspira a convertirse en una referencia internacional dentro de los estudios alfonsíes y de historia de la lengua española.

Para avanzar en esta tarea de enorme envergadura -la General Estoria supera las 6.000 páginas-, el taller contará con la participación de un grupo selecto de estudiantes de grado y posgrado en traducción e hispanística de la Universidad de Exeter. Ellos tomarán el relevo de sus compañeros de ediciones anteriores y trabajarán sobre el libro del Génesis, contribuyendo a una empresa colectiva que combina rigor académico con un marcado carácter formativo.

Además, este año se incorporan dos estudiantes de grado de la Universidad de La Rioja, Ainhoa Pérez de Petralanda y María Ayala Sigüenza, que participan en el Proyecto DEGE con sendas becas de formación semestrales financiadas por la Fundación San Millán de la Cogolla y que tienen como finalidad la modernización en español de la General Estoria.

También se une al equipo la estudiante de doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, María Teresa Caro Torregrosa, que cuenta con una beca predoctoral de investigación dentro del Proyecto, para el estudio de la tradición oriental (de origen acadio, ugarítico, siriaco y egipcio) y transmitida desde las fuentes clásicas en la obra alfonsí.

Las sesiones tienen un planteamiento práctico que permite a los participantes adentrarse en la riqueza textual de Alfonso X bajo la guía de un nutrido grupo de expertos internacionales.

El encuentro propone una aproximación interdisciplinar al escritorio alfonsí, atendiendo a cuestiones tan apasionantes como la diversidad de variedades romances en el siglo XIII, las influencias hebreas y árabes, o la presencia de autoridades y exégetas medievales. Esta mirada poliédrica busca que la futura traducción al inglés sea capaz de transmitir con fidelidad los múltiples matices del texto original.