Cinco empresas riojanas participarán en la final de la segunda edición de TOP101 Spain Up Nation

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas riojanas CampApp, Biomatek, Appolow Solutions, Siadenor y Ataman han sido seleccionadas para participar en la final de la segunda edición de TOP101 Spain Up Nation, reconocimientos al emprendimiento con más impacto en España, que se entregarán el próximo 12 de noviembre en el Teatro Romea de Murcia.

CampApp es una SaaS B2B integral que digitaliza la gestión de campamentos y viajes escolares y permite digitalizar el proceso de inscripción, pago, facturación electrónica, comunicación con las familias, etc. Dispone de una app móvil y unas pulseras de identificación que mejoran la gestión y aumentan la seguridad de los participantes.

Biomatek, por su parte, busca el desarrollo e implementación de nuevas estrategias productivas en viveros de multiplicación de plantas, comenzando con el cultivo del aguacate como primer objetivo, e incorporando para ello un sistema de monitorización del proceso y analítica de datos, sobre el que se construirá un sistema híbrido de inteligencia artificial que prediga la viabilidad de brotes in vitro con una precisión mínima del 85%.

Appolow es una empresa tecnológica que ha desarrollado una plataforma low-code que combina funcionalidades de CRM y ERP con la posibilidad de crear módulos personalizados. Su solución se comercializa como SaaS y evoluciona hacia una herramienta agnóstica de desarrollo software, con arquitectura modular, escalabilidad en microservicios, integración vía API y soporte de IA generativa para acelerar procesos de programación.

El objetivo de Siadenor es ayudar a pymes industriales a dar el salto hacia la digitalización real, integrando sensores, automatizando procesos y creando soluciones a medida.

Y, por último, Ataman de Open Wit Tech & Engineering Services SLU digitaliza y certifica procesos empresariales mediante una plataforma que integra trazabilidad, validación y gestión de activos en tiempo real. Resuelve la necesidad de optimizar operaciones, cumplir normativas y eliminar documentación manual, ofreciendo eficiencia y transparencia, seguridad jurídico administrativa y optimización de procesos.

En esta segunda edición de TOP101, se ha registrado un alto número de candidaturas procedentes de todo el territorio nacional, reflejo del dinamismo y la vitalidad del ecosistema emprendedor español. Las cinco empresas riojanas, junto al resto de seleccionadas, participarán en la gala final que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el Teatro Romea de Murcia. En ella se conocerá el nombre de las diecinueve empresas innovadoras con más impacto, que se convertirán en embajadoras de la marca Spain Up Nation. Las 101 empresas ganadoras se beneficiarán de la aprobación directa del grado de innovación de la certificación de startups.

INNOVACIÓN, TALENTO Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Dicha cita reunirá a emprendedores, inversores, representantes institucionales y agentes del ecosistema empresarial para celebrar la innovación, el talento y el potencial de crecimiento de las empresas españolas que lideran el cambio hacia un modelo económico más competitivo y sostenible. Se ha hecho coincidir, además, con el Foro de inversores y startups WaykUp, que organiza el INFO los días 13 y 14 de noviembre en Murcia, para que aquellas empresas Top 101 que estén buscando inversión tengan la oportunidad de asistir también a este gran evento.

Adamo Robot, Cesens Technologies, DocExploit y Graphenus Big Data Solutions fueron las cuatro firmas riojanas que participaron en la primera edición, siendo Adamo finalmente la seleccionada como empresa más innovadora de La Rioja. Esta iniciativa, promovida por el Foro ADR (Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional) y ENISA (Empresa Nacional de Innovación) está impulsada por la ADER como coordinadora del grupo de trabajo de emprendedores desde 2022.

Cuenta con la participación de las Agencias de Desarrollo Regional de las diecisiete Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas, y busca reconocer y apoyar a empresas innovadoras con impacto en el ámbito social y/o medioambiental.

El objetivo de estos reconocimientos es fomentar, compartir y extender las claves de la innovación para transformar proyectos y empresas en nuevos modelos de producción, distribución y consumo, más competitivos, sostenibles y exportables; visibilizar empresas con valor añadido, innovadoras, tecnológicas y creativas, con potencial para competir en el mercado global; e identificar a empresas que, por su impacto social, económico y medioambiental, aportan valor a la sociedad contribuyendo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).