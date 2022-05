Cinco líneas de autobús urbano modificarán su itinerario a partir del lunes debido a las obras del nudo de Vara de Rey

LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de la modificación de cinco líneas de autobús urbanos a partir del próximo lunes por las obras del nudo de Vara de Rey en la capital riojana.

Así, las líneas 1, 3 y 11 y los servicios búho 2 y 3 del transporte público urbano de Logroño contarán con rutas alternativas a partir del lunes, 16 de mayo.

Línea 1

'Lardero - Hospital San Pedro': Avda. Madrid - C/ Poeta Prudencio - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - Avda. Pío XII - C/ Gral. Vara de Rey.

'Hospital San Pedro - Lardero': Avda. Solidaridad - Cambio de sentido en intersección con Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Poeta Prudencio - Avda. Madrid.

Línea 3

'Villamediana - El Campillo': C/ Estambrera - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - C/ Ingenieros Pino y Amorena - C/ Gral. Vara de Rey.

'El Campillo - Villamediana': C/ Gral. Vara de Rey - C/ Ingenieros Pino y Amorena - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Estambrera.

Línea 11

'Centro - Hospital San Pedro': Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer.

'Hospital San Pedro - Centro': C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - Avda. Pío XII - C/ Gral. Vara de Rey.

Búho 2

'El Arco - La Estrella': C/ Gral. Vara de Rey - C/ Ingenieros Pino y Amorena - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Estambrera.

'La Estrella - El Arco': C/ Estambrera - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - C/ Ingenieros Pino y Amorena - C/ Gral. Vara de Rey.

Búho 3

'Lardero - El Campillo': Avda. Madrid - C/ Poeta Prudencio - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - C/ Ingenieros Pino y Amorena - C/ Gral. Vara de Rey.

'El Campillo - Lardero': C/ Gral. Vara de Rey - C/ Ingenieros Pino y Amorena - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Poeta Prudencio - Avda. Madrid.