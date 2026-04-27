Cinco líneas del servicio de transporte urbano se verán afectadas mañana martes debido a dos concentraciones

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cinco líneas del servicio de transporte urbano de Logroño modificarán sus recorridos habituales mañana, martes 28 de abril, entre las 12 y las 13,30 horas y entre las 18,30 y las 20 horas, con motivo de dos concentraciones programadas.
Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.
Las líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.
Las modificaciones, en concreto, serán:
Línea 2 Yagüe - Varea: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Y Varea - Yagüe: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 5 Madre de Dios - Valdegastea: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Villamediana. Y Valdegastea - Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. de Colón - av. de la Paz.
Línea 7 El Arco - Polígono Cantabria: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz. Y Polígono Cantabria - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I.
Línea 9 Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. Doce Ligero - c/ Madre de Dios - c/ San Francisco - Puente de Piedra. Y Las Norias - Pradoviejo: Puente de Piedra - av. Viana - c/ Capitán Gaona - c/ San Francisco - c/ Madre de Dios - av. Doce Ligero - av. Colón - av. Solidaridad - c/ Gral. Vara de Rey.
Línea 10 Hospital San Pedro - El Arco: av. de la Paz - av. Colón - av. Solidaridad - av. Gran Vía Juan Carlos I. Y El Arco - Hospital San Pedro: av. Gran Vía Juan Carlos I - av. Solidaridad - c/ Villamediana - av. Colón - av. de la Paz.