Cinco mujeres y cuatro hombres formarán parte del Tribunal del Jurado que enjuciará el 'Crimen de Los Lirios'

Los hechos sucedieron en octubre de 2020, en pandemia. Un hombre está acusado de matar a su mujer en el interior del domicilio de ambos

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes ha quedado constituido el Tribunal del Jurado que enjuiciará a partir del próximo lunes, 20 de octubre y hasta el 31 de este mismo mes, al acusado de matar a su mujer hace cinco años.

Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2020 en el domicilio donde ambos residían y que está situado en la zona de Logroño conocida como Los Lirios. El acusado asesinó a su esposa de 56 años de edad asestándole varias puñaladas después de que le confirmara que quería poner fin a su matrimonio, según informa el TSJR.

El Ministerio Fiscal solicita 22 años de prisión por el delito de asesinato, así como una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.

El Tribunal Popular que juzgará estos hechos lo componen 5 mujeres y 4 hombres. Los suplentes son 2 hombres. Los miembros del Jurado tienen edades comprendidas entre los 24 y 61 años.

En cuanto a las profesiones hay un cocinero, dos administrativos, un funcionario de ayuntamiento, una auxiliar de enfermería, un pintor, un operario, un reponedor y uno de los jurados está en paro. Los suplentes tienen la profesiones de matarife y montador de cercados.