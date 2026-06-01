Cinco nuevos conciertos permitirán a los riojanos disfrutar de los órganos riojanos; "Un tesoro musical de primer nivel"

Archivo - concierto de órgano y voz - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los mejores organistas nacionales e internacionales volverán a encontrarse en La Rioja para ofrecer -del 21 de junio al 26 de julio- conciertos de primer nivel en entornos únicos para disfrutar de "este tesoro musical" que cuenta con ejemplos de calidad, muchos de ellos restaurados, en nuestra región.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha presentado esta nueva edición que pretende ser una cita ineludible para todos los riojanos y amantes de la música pero también una oportunidad para aquellos que quieran acercarse a este tipo de músicas y sonidos. Todo ello gracias a una programación que une "música, cultura, patrimonio, formación y territorio".

En concreto se desarrollarán cinco grandes conciertos, todos ellos gratuitos. Tendrán lugar los domingos, a las 20,30 horas, excepto el último que será a las 20,00 horas.

EN LAS IGLESIAS RIOJANAS

La cita comenzará el 21 de junio en Igea, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con Carlos J. Fernández Bollo. Después, el 28 de junio en Aldeanueva de Ebro, en la iglesia de San Bartolomé, actuará Pablo Márquez Caraballo.

En la iglesia de San Martín de Casalarreina actuará el 5 de julio Víctor Baena & Lisette Carlebur (violín). El 19 de julio en la iglesia de Santa María la Mayor de Ezcaray será el turno de Sara Johnson Huidobro.

El ciclo terminará en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Briones, a las 20,00 horas, con Jesús Gonzalo López.

PUESTA EN VALOR DE LOS ÓRGANOS DE LA RIOJA

Como ha destacado Iturriaga, el Gobierno de La Rioja trabaja en la conservación puesta en valor de los órganos de nuestra comunidad. "Actuamos desde el patrimonio en la iglesia de Valgañón, con 60.000 euros en una primera fase de restauración. También en la iglesia del Salvador de Ollauri (en segunda fase con 40.000 euros)".

Además ha recordado la inauguración del histórico órgano en la iglesia de Santiago El Real de Logroño, el más grande de La Rioja, con una intervención de 100.000 euros.

CURSO DE INTERPRETACIÓN DE MÚSICA PARA ÓRGANO

Finalmente, Iturriaga ha explicado que el 26 de julio comenzará también el Curso de Interpretación de Música para Órgano, en Briones. Será hasta el día 31 de julio. Durante esa semana, bajo la batuta del profesor principal Jesús Gonzalo López, los alumnos -un máximo de 15- podrán disfrutar de acciones puramente formativas, actividades culturales, divulgativas, conferencias, incluso ellos mismos participarán en un concierto. El precio es de 90 euros y la inscripción ya está abierta.