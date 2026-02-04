La cineasta Miriam Martín estrena este jueves en el Musac (León) su documental 'Un río y una reina'

Archivo - Entrada al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en León capital. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Miriam Martín (La Rioja, 1981) estrenará este jueves su documental 'Un río y una reina' (2026) en el marco de la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede' en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en León capital.

La película continúa la investigación iniciada en 'Vuelta a Riaño' (2023), documental que revisitaba la historia de los pueblos leoneses anegados bajo el embalse de Riaño a través de una combinación de imágenes actuales, archivo y testimonios.

Tras la proyección tendrá lugar un encuentro con la artista y la actividad, que tendrá lugar a las 19.00 horas, es de acceso gratuito hasta completar el aforo. Esta presentación supone el cuarto y último capítulo del programa de artistas invitados a dialogar con la Colección Musac en el marco de la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede', en la que ya han presentado trabajos Alejandro Cesarco, María Tinaut y la propia Miriam Martín.

A través de esta nueva participación de Martín, el comisario Mariano Mayer plantea una reflexión sobre la relación de la población con la memoria, la construcción de realidades ficcionales, la imposición de relatos y los recuerdos cerca de los pantanos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

Las películas de Mirian Martín, al igual que la totalidad de las obras de esta exposición, surgen de la atención a situaciones existentes, a través de las cuales se inventa un lenguaje de producción incorporando materiales simples y directos.

El uso de imágenes cinematográficas como herramienta para articular ideas y reflexiones es una práctica habitual en la cultura contemporánea. En el trabajo de Miriam Martín estas imágenes funcionan como dispositivos de observación y análisis, proponiendo una atención pausada que permite reconsiderar la manera en que se construye la mirada.

PIEZAS DE CARÁCTER CONCISO Y RIGUROSO

Su obra se caracteriza por una selección precisa de materiales visuales y sonoros que proceden tanto del cine y la televisión como de los libros, las conversaciones y distintas formas de interacción humana. A partir de estos materiales Martín desarrolla piezas de carácter conciso y riguroso, basadas en la observación detallada y en el encuentro con fragmentos de la realidad que se revelan de forma parcial o discontinua.

Miriam Martín es programadora, cineasta y comisaria. Ha desarrollado su trayectoria en el ámbito del cine y la cultura audiovisual como programadora en instituciones como la Filmoteca Española, el Museo Reina Sofía, el CA2M, La Casa Encendida y el festival Punto de Vista. Durante casi seis años dirigió el cineclub Chantal, un proyecto de programación semanal centrado en la reflexión estética y política y en 2019 realizó su primer largometraje, 'La espada me la ha regalado'.

Además de su trabajo en cine, desarrolla actividades vinculadas a la escritura, la traducción y la música y ha comisariado la exposición 'Con h minúscula', en torno al 15M y la 'Comuna de París'.

'ASÍ COMO SUCEDEN LAS COSAS'

Por su parte, la exposición 'Así como suceden las cosas, también nada sucede' propone revisar los vínculos y las relaciones que el arte contemporáneo establece cuando el vocabulario que emplea para su realización permite descubrir un proceso de creatividad.

A través de una selección de 39 obras de 35 artistas internacionales, la muestra se plantea como una forma de investigar sobre los lenguajes que han utilizado una serie de artistas cuyas obras integran la Colección Musac. 'Así como suceden las cosas, también nada sucede' reúne obras en diferentes medios (fotografía, pintura, vídeo, instalación) y se exhibe como un proyecto en permanente transformación.

Hasta su clausura el próximo día 8 se completa con intervenciones específicas realizadas por los artistas Alejandro Cesarco (Montevideo), Miriam Martín (Logroño), Antonio Menchen (Toledo) y María Tinaut (Valladolid).