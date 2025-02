Cines 'Yelmo' de Logroño proyectan hoy el documental '7291' sobre el drama de residencias de Madrid durante el COVID

LOGROÑO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El documental '7291', en el que se relatan los hechos ocurridos durante los primeros meses de pandemia en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, se puede ver este jueves, a partir de las 19,00 horas, en los cines 'Yelmo' de Centro Comercial Berceo de Logroño, con presencia y coloquio con el director de film, Juanjo Castro.

Precisamente, el director, acompañado de los portavoces de 'Marea Blanca' y de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja -que han organizado la proyección-, Raquel Ramírez y Javier Granda, han ofrecido una comparecencia de prensa en la Casa de los Periodistas.

Castro ha explicado que el origen del proyecto, de dos horas de duración, nace del libro 'Morirán de forma digna' escrito, en octubre del 2020, por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero.

"Al leerlo, la verdad que me quedé bastante indignado, ya que es bastante duro de leer, y dije que había que contarlo", ya que "si yo no lo sé, tampoco puede que lo sepa la mayoría de la gente", ha añadido.

El director ha dejado claro que al abordar un "tema delicado, conflictivo, pero yo lo que pretendía aportar a la mayor objetividad posible, y sobre todo ser muy respetuoso con los datos". El documental realiza investiga lo sucedido en las residencias de personas mayores, en Madrid, durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y abril de 2020, y lo hace a través de las voces de trabajadores en los centros con las de representantes de distintas asociaciones, periodistas, políticos y testimonios de familiares de los fallecidos - de los casi 10.000, 2.179 recibieron atención hospitalaria y 7.291 no tuvieron derivación hospitalaria-.

Ha indicado que no ha tenido problemas para que se proyectase en cines, ni tampoco "presiones", si bien ha manifestado que ninguna plataforma se han interesado por el mismo, ya que "no es lo mismo que tú hables de un partido político de Alemania o de Estados Unidos o un político que hablarlo aquí en España, porque hay que ser políticamente correcto". Ha anunciado, por otra parte, que va a salir un cómic al hilo del largometraje.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La mayoría de los testimonios que aparecen son extraídos de la Comisión de Investigación realizada en la Asamblea, que empezó en julio de 2020 y terminó en 2021 --cuando se formó un nuevo Gobierno del PP con el apoyo de Vox y sin la presencia de Ciudadanos, tras las elecciones autonómicas--, y de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, constituida en 2023. Aunque también se han utilizado extractos de debates en la Asamblea de Madrid, en los que aparece la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y entrevistas a protagonistas y expertos.

El protocolo de derivación a hospitales, la dificultad de los familiares para poder ver a los residentes en los primeros días de la pandemia o la situación previa de las residencias son tres de las cuestiones que se abordan en el documental.

RESOLUCIÓN DE LA "VERGÜENZA" EN LA RIOJA

Al hilo de la presentación del documental, tanto Granda como Ramírez han recordado que aquí en La Rioja "no tenemos resoluciones o indicaciones o protocolos de la vergüenza, pero si tenemos una resolución de la vergüenza, ya que la consejera de Salud -María Martín- dijo que no se iba a sancionar o que se iba a permitir que no se cubrieran las plantillas en términos generales de las residencias de mayores ya que hay dificultades en la contratación".

Ello para los portavoces "es un sinsentido y un error que le hemos trasladado a la consejera, y ante su silencio se lo volvemos a reiterar que lo elimine, porque nuestros mayores no se merecen ese trato que haya menos personal en las residencias". Ello conlleva "un descenso en la calidad asistencial", han afirmado.

Ramírez, además de exigir como Granda mayor número de residencias de mayores públicas, ha indicado que "sean de 50 plazas y comunidades de convivencia no más de 14 o 15 personas, que es algo de lo que se ha manifestado la estrategia de cuidado a los mayores que ha salido recientemente del Ministerio de Sociales, algo por lo que apostamos".