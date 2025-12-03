Cinthia Muñoz, Noemí Ruiz e Iker Ramírez, ganadores del concurso escolar de redacción sobre la Constitución Española - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y varios miembros de la Corporación, han participado esta tarde en la entrega de los premios del concurso escolar de redacción sobre la Constitución Española convocado por el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Zona Oeste (AVEZO). En total, se han presentado al certamen 271 trabajos de estudiantes de 1º de Educación Secundaria Obligatoria 13 centros educativos.

En esta edición del tradicional concurso, dirigido al alumnado de primer curso de Educación Secundaria matriculado en centros educativos de Logroño, las redacciones han tomado como referencia el artículo 47 de la Constitución Española: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

La redacción que ha obtenido el primer premio del concurso ha sido la presentada por Cinthia Muñoz García, del Colegio Paula Montal. El segundo premio ha recaído en Noemí Ruiz Velasco, del Colegio Sagrado Corazón Jesuitas, mientras que el tercer premio ha sido para Iker Ramírez Nobel, del Colegio Salesianos Los Boscos.

Los tres estudiantes premiados, junto a otros 33 alumnos y alumnas que han obtenido accésit en el certamen, viajarán a Madrid los días 15 y 16 de enero de 2026 para visitar el Congreso de los Diputados y el Senado, además de otros espacios de la capital. El jurado del concurso de redacción sobre la Constitución Española de 2025, que se reunió el pasado 21 de noviembre, ha estado compuesto por representantes de Educación del Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, representantes de la Asociación de la Prensa, de las organizaciones de madres y padres y de la Asociación de Vecinos AVEZO, coorganizadora del certamen.