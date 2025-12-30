La ciudadanía del Alto Cidacos crea la plataforma 'Rescata Alto Cidacos' ante "la falta de soluciones en la LR-115"

Archivo - Imagen de archivo del desprendimiento de rocas en la LR-115 en Arnedillo - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía de los pueblos del Alto Cidacos, reunida en asamblea, ha decidido crear la plataforma 'Rescata Alto Cidacos' ante "la situación que se prolonga desde el desprendimiento ocurrido el 25 de marzo de 2025 en la carretera LR-115, en el término municipal de Arnedillo".

Como señalan en un comunicado, "tras nueve meses desde el derrumbe, la carretera sigue sin una solución definitiva ni información clara sobre plazos, lo que está afectando gravemente a la movilidad, al turismo, a la actividad empresarial y a la vida diaria de los pueblos del valle".

Desde el Alto Cidacos "agradecemos que en 21 días se habilitara un desvío provisional, pero esta solución temporal se ha convertido en el trazado habitual, con importantes limitaciones".

"El desvío por el camino del Reajo es de un solo carril regulado por semáforo, con esperas mínimas de unos 10 minutos, y recientemente llegó a cerrarse durante tres días sin aviso previo, dejando al valle incomunicado", añaden.

Ante esta situación, 'Rescata Alto Cidacos' se ha dirigido a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja para "solicitar una reunión con el consejero, la creación de una mesa de trabajo, acceso a los informes técnicos, información sobre la licitación de la obra y la elaboración de un plan de valoración económica de las pérdidas sufridas por la población y las empresas durante estos nueve meses".

Paralelamente, "la ciudadanía ha iniciado una recogida de firmas ante una situación que se alarga en el tiempo sin soluciones visibles".

La plataforma, por último, informa de que ha puesto en marcha canales de difusión para informar puntualmente de todas las novedades. En concreto, son:

Instagram: rescata.alto.cidacos

Canal de WhatsApp: rescataaltocidacos

Correo electrónico: rescataaltocidacos@gmail.com