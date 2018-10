Ciudadanos pedirá la comparecencia de Cuca Gamarra y de Conrado Escobar en la Comisión de Investigación por 'Enredadera'

Publicado 20/08/2018 17:06:17 CET

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos pedirá que comparezca en la Comisión de Investigación sobre el caso 'Enredadera' la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Así lo ha asegurado el portavoz Julián San Martín en declaraciones a una radio regional. San Martín ha adelantado que en la comisión que se reunirá mañana, Ciudadanos también solicitará la comparecencia del concejal de Seguridad, Miguel Sáinz, del de Movilidad, Francisco Iglesias, además del director de Interior, Guillermo Revilla, del anterior Antonio Román Camacho y del jefe de la Policía Local, Fernando Fernández Beneite, junto con técnicos de la gestión del servicio de grúa municipal.

"Entendemos que estos miembros del Gobierno local deben dar explicaciones, pero también, deben hacerlo representantes del Ejecutivo que aparecen en las grabaciones ordenadas por el juez, es decir, el consejero Conrado Escobar y la directora general de Justicia, Cristina Maiso, así como el coordinador general del Partido Popular, Diego Bengoa", ha afirmado San Martín, "y, por supuesto, debería comparecer el empresario Fernando Corral".

El portavoz naranja ha destacado la importancia de conocer todos los detalles sobre los contratos municipales que aparecen en el caso.

"Vamos a solicitar mañana que se nos entreguen los contratos de zona azul, radares, Gespol y de grúa municipal", ha asegurado, "queremos estudiar especialmente el de la grúa municipal que ya denunciamos en su día que no estaba del todo claro ya que se otorgó la concesión a una empresa que no cumplía con el requisito de accesibilidad para grúa grandes mientras la empresa que sí lo hacía, una empresa logroñesa, no consiguió la contrata".

Para San Martín esta comisión es necesaria por transparencia, para aclarar cualquier cuestión relativa a esas conversaciones que, si bien, solo son eso, es importante conocer si podrían haber llegado a más.