Ciudadanos ve "grave" la ausencia de Ceniceros en la reunión sobre despoblación y lo lleva al Parlamento

Publicado 27/02/2018 11:19:48 CET

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos Tomás Martínez Flaño ha considerado hoy "grave" que el presidente del Gobierno de La Rioja, Jose Ignacio Ceniceros, no acudiera al encuentro sobre despoblación que reunió a presidentes autonómicos en León el pasado 17 de febrero y lo llevará el próximo pleno del Parlamento de La Rioja.

Los presidentes autonómicos de Aragón, Javier Lambán; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández, y Castilla y León, Juan Vicente Herrera, suscribieron un compromiso sobre financiación autonómica y despoblación.

Tras conocer la ausencia de Ceniceros, y a pesar de que el Gobierno de La Rioja ha explicado, en boca del mismo presidente riojano y del consejero de Administraciones Públicas, Alfonso Domínguez, que La Rioja no fue invitada, Ciudadanos ha regristrado una pregunta que Ceniceros deberá responder en el pleno de este jueves, 1 de marzo.

Martínez Flaño ha dicho que Ciudadanos desea conocer por qué no fue invitado Ceniceros; y, también, por qué, al no serlo, no decidió acudir "de motu propio" dado que se trataron "los mismos problemas que tiene La Rioja".

A Ciudadanos le "sorprende" la ausencia de La Rioja en un encuentro sobre la despoblación, la financiación autonómica y el acceso a los fondos Europeos para evitar "la España vacía".

"Queremos saber por qué el presidente de La Rioja no ve relevante acudir a una reunión con el resto de presidentes de autonomías con el mismo reto que tienen nuestra región. Queremos que el presidente responda en el Parlamento ante lo que consideramos, una muestra más de la inacción del Gobierno regional en materia de despoblación", ha dicho.

Además, Martínez Flaño ha reprochado al Gobierno de La Rioja que la Agenda Para la Población de La Rioja esté "vacía de contenido" porque aún, ha dicho, no se ha desarrollado ninguna actividad "ni hay viso".

A su juicio, "esta inacción es compartida por el Partido Popular a nivel nacional". Así, ha indicado, el Gobierno de Rajoy "no ha hecho nada para evitar el abandono de la España Vacía".

"Bueno sí, ha creado un Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico en el Senado para luchar contra la despoblación. Tiene un año de edad y nula actividad", ha añadido.