El CJCC de Calahorra se suma a la semana de 'Erasmus Days' con actividades para acercar Europa a la juventud - CJCC

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra participa por primera vez en la celebración de los 'Erasmus Days', una iniciativa internacional que pone en valor la movilidad juvenil y los proyectos europeos. El CJCC quiere acercar a los jóvenes de la comarca los valores de este programa y dar a conocer las diferentes oportunidades que ofrece, con especial atención al que más se gestiona desde el Consejo: el Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES).

Durante esta semana se desarrollarán diversas acciones: charlas informativas en institutos, dirigidas a alumnado de 2º de Bachillerato, difusión de carteles y folletos como parte de la campaña divulgativa, y dedicaremos la sesión de nuestro Café Multilingüe de los jueves a explicar, en inglés, francés y alemán, las experiencias del CES.

Será un espacio único en el que los propios voluntarios europeos compartirán su vivencia con jóvenes interesados en participar, de voluntario a futuro voluntario.

En el marco del CES, "no solo acogemos a voluntarios europeos que participan en nuestras entidades y proyectos locales, sino que también ofrecemos a jóvenes de la comarca la oportunidad de colaborar en asociaciones de distintos países de Europa y países con convenio", indican.

Este programa cuenta con el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), que respalda e impulsa la movilidad, la diversidad cultural y la participación juvenil.