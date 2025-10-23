El CJCC celebra los Erasmus Days acercando Europa a la juventud de la comarca de Calahorra - CJCC

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra "nos hemos sumado por primera vez a la iniciativa internacional 'Erasmus Days', con el propósito de dar a conocer las múltiples oportunidades que ofrece el programa Erasmus+ y de fomentar la participación de la juventud de la comarca en proyectos europeos".

A lo largo de la semana hemos desarrollado diversas actividades: colocamos carteles informativos de la campaña en distintos puntos de la ciudad; impartimos charlas en los institutos sobre sus principales acciones -intercambios, formaciones, prácticas, estudios universitarios y el Cuerpo Europeo de Solidaridad-; y en nuestra oficina atendimos consultas, especialmente relacionadas con las formaciones europeas y el propio Cuerpo Europeo de Solidaridad.

Nuestro Café Multilingüe de los jueves también giró en torno al programa Erasmus+, convirtiéndose en un espacio de intercambio en el que compartimos las oportunidades que brinda y resaltamos valores como la diversidad, la movilidad, el aprendizaje y la solidaridad entre culturas.

Todas estas acciones han sido posibles "gracias a la implicación y coordinación de nuestros compañeros voluntarios europeos Jeanne Houdré (Francia) y Johann Wiedemann (Alemania), quienes dinamizaron las actividades y compartieron de primera mano su experiencia en el marco del programa".

Asimismo, "hemos reforzado la campaña a través de nuestras redes sociales para llegar a más jóvenes de la comarca y animarles a dar el paso de vivir una experiencia internacional transformadora".

Finalmente, "queremos expresar nuestro agradecimiento al Instituto Riojano de la Juventud, cuyo apoyo y colaboración resultan fundamentales en la gestión de los programas vinculados a Erasmus+".