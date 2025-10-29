El CJCC recibe a 22 jóvenes del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada en un encuentro de aprendizaje y reconocimiento - CJCC

La semana pasada, desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra se recibió a un grupo de 22 jóvenes del Consejo de la Juventud de Fuenlabrada. Con ellos compartimos reuniones en las que dimos a conocer nuestros proyectos más importantes, nuestras vías de financiación y las subvenciones que hacen posible que podamos seguir creciendo.

Este intercambio de experiencias "nos permitió aprender también de los trabajos del CJF, que al igual que nosotras, persiguen el objetivo común de fortalecer la participación juvenil". La valoración tan positiva que realizaron sobre nuestro esfuerzo y capacidad de trabajo "nos llenó de energía y nos hizo sentir que todo este camino compartido merece la pena", ha señalado la entidad.

Además de las reuniones, nuestros compañeros de Fuenlabrada pudieron disfrutar de dos de nuestros proyectos culturales más importantes: la visita guiada a la VII Edición de Una Ronda con Arte Joven y nuestro proyecto musical El Casco Antiguo Suena, que llenó las calles de vida, música y participación.

Este encuentro "supone un primer paso hacia futuras colaboraciones. De hecho, ya se vislumbra un nuevo encuentro en Fuenlabrada el próximo año, donde podremos profundizar aún más en los temas tratados y seguir estrechando lazos".

Desde el CJCC han mostrado su "enorme gratitud tanto a los jóvenes del Consejo de Fuenlabrada por su entusiasmo, como a todas las personas trabajadoras y voluntarias de nuestra entidad, cuyo esfuerzo y compromiso han sido reconocidos y valorados con tanto cariño".