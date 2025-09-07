La Clásica Fiesta Ochentera de Los40 Classic llega a Nájera el sábado, 13 de septiembre

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mientras el verano toca a su fin, Nájera se prepara para continuar la fiesta. Y es que, aunque el cohete se lanzará el lunes, 15 de septiembre, el municipio vivirá un fin de semana de auténticas pre-fiestas. "Tenemos muchas ganas de seguir pasándolo genial, por lo que hemos preparado actos para que, desde el viernes previo, todos los najerinos y najerinas disfruten por todo lo alto", señala el alcalde, Jorge Salaverri.

La Classic Fiesta Ochentera se va a celebrar a las 23,30 h en la Plaza de España con entrada gratuita y la buena música está asegurada con el DJ nacional Juan Borrás. El concejal de Festejos, Javier Benito, ha invitado a acudir a Nájera a "todos los riojanos y visitantes, que se quieran sumar a esta gran fiesta del final del verano, que el año pasado llenó la plaza y se creó un ambiente increíble, de alegría y diversión".

Además de que, según Benito, le encantó ver "cómo disfrutaban los pequeños, los jóvenes, los adultos, los mayores y los muy mayores, ya que esta fiesta es para todos, sin límite de edad, y todos juntos cantando y bailando. Es una pasada". La mejor música de todos los tiempos sonará en Nájera, de forma totalmente gratuita.

"Vamos a organizar una gran noche, un fiestón por todo lo alto con los éxitos de los años 80, 90 y 2000, para que la gente se lo pase genial, solos, en pareja, en familia, con amigos, en cuadrillas completas que se divierta como cada uno quiera", señala Alberto Aparicio, director de Los40 Rioja.

JUAN BORRÁS

Y para una gran fiesta, nada mejor que contar con uno de los mejores maestros de ceremonias. El dj profesional nacional, Juan Borrás, productor del 'Mornig Box' (el programa despertador de Los40 Classic) será el artífice de hacernos vibrar con la mejor música de aquellas décadas doradas. "Con Juan Borrás han bailado miles de personas este verano a lo largo de toda la geografía española y ahora viene a "poner patas arriba a Nájera. En Los40 Classic se nos da bastante bien montar fiestas. Así que os digo a todos los riojanos: venir a Nájera, que no vais a parar de cantar y bailar. Os esperamos a todos para que disfrutéis al máximo", concluye el director de Los40 Rioja, Alberto Aparicio.

MÁS PROGRAMACIÓN

La Fiesta Ochentera cierra una jornada de sábado que comenzará a las 12 del mediodía con la degustación con la Peña Juventud (picadillo, careta, bocadillo de bacon con ali oli, zapatillas, lomo con pimientos. Todo ello regado con buenos vinos de Rioja). A las 20,00 horas habrá una degustación en la sede de la peña Malpica (picadillo con huevo y bocadillo de jamón con pimientos verdes) y a las 20,30 horas. La Agrupación Musical Najerense comenzará la fiesta musical en la plaza de España. También en este lugar a las 21,00 horas se procederá a la presentación de los Reyes de las Fiestas de Nájera (Elsa Arriola y Hugo Arenzana) y, acto seguido se ofrecerá el pregón a cargo de Rafael Tremps.

Al cierre, desde las 23,30 horas, llegará la Classic Fiesta Ochentera en la misma plaza de España y con entrada gratuita hasta la 1.30h.