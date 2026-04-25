'La Classica Fiesta Ochentera' Vuelve A Calahorra El Próximo 2 De Mayo - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra junto con Los40 Rioja ha organizado, un año más, 'La Classica Fiesta Ochentera'. Una noche inolvidable que ofrecerá cuatro horas de música ininterrumpidas, con entrada libre para todos los asistentes.

Tendrá lugar en la carpa del recinto ferial el sábado 2 de mayo a partir de las 23,00 horas. Este evento pondrá el broche final al III Festival de Charangas, que se celebra ese mismo día en Calahorra desde las 12,00 horas.

Los djs Mónica Ordoñez y Jorge Sánchez, de Los 40 Classic, harán un recorrido musical por los grandes éxitos de las décadas de los 80, 90 y 2000, asegurando un ambiente festivo, lleno de nostalgia y con muchas ganas de pasarlo bien, cantando y bailando las canciones que protagonizaron estas tres décadas.

La concejala de Festejos, Raquel Moral, ha subrayado la importancia de promover propuestas de ocio de calidad para todas las edades. "Apostamos por eventos que fomenten la convivencia y generen momentos especiales. Estamos convencidos de que será una noche muy especial, llena de música, recuerdos y diversión compartida".

Será una velada musical para todos los públicos, donde jóvenes y mayores, podrán disfrutar de la buena música gratis.