Clavijo inaugura este sábado el obelisco conmemorativo de su hermanamiento con Tepetlaoxtoc (México)

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LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Clavijo inaugurará este sábado, 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, el obelisco conmemorativo del hermanamiento entre este municipio riojano y Tepetlaoxtoc (Estado de México). El acto tendrá lugar a las 14 horas, una vez concluidas las tradicionales misa y procesión en honor al Apóstol Santiago.

El monumento reproduce, a modo de réplica, el obelisco que fue descubierto en Tepetlaoxtoc el pasado 25 de enero, obra del escultor mexicano, Víctor Calderón Vite, en un gesto de continuidad simbólica entre ambas localidades hermanadas.

La fecha elegida no es casual: el 25 de julio es una de las dos únicas ocasiones del año -junto al 20 de enero, festividad de San Sebastián- en que la comunidad de San Pablo Jolalpan, en Tepetlaoxtoc, representa la centenaria Danza de los Santiagos, una escenificación teatral y dancística de raíz charra que recrea, durante 8 horas de duración, la legendaria Batalla de Clavijo y el episodio del tributo de las cien doncellas.

Por ello, coincidiendo con la inauguración del obelisco, a las 20 horas se vivirá un momento histórico para el municipio: por primera vez a este lado del Atlántico se bailará en Clavijo la Danza de la Batalla de Clavijo, interpretada por una representación de 13 integrantes del grupo de danzantes de los Santiagos venidos expresamente desde Tepetlaoxtoc para la ocasión.

UN VÍNCULO QUE NACIÓ DE UN PEREGRINO

El hermanamiento entre Clavijo y Tepetlaoxtoc tiene su origen en septiembre de 2024, cuando el vecino de Tepetlaoxtoc Francisco Cristóbal Sánchez, mientras realizaba el Camino de Santiago, visitó Clavijo para conocer el origen de la danza que su comunidad representa desde el siglo XVI.

Aquel encuentro dio paso a los contactos institucionales entre ambos ayuntamientos, que culminaron con la firma del acuerdo de hermanamiento el 12 de diciembre de 2024 en Clavijo y su posterior ratificación en Tepetlaoxtoc el pasado mes de enero.

Desde entonces, ambos municipios han desarrollado iniciativas conjuntas de intercambio cultural, entre ellas el concurso fotográfico 'Clavijo-Tepetlaoxtoc, una mirada desde el corazón' y la doble exposición fotográfica que desde febrero puede visitarse simultáneamente en el Centro Social de Clavijo y en el eremitorio de Tepetlaoxtoc.

UN LAZO ENTRE DOS CONTINENTES

El alcalde de Clavijo, Pedro Muro, ha destacado que este hermanamiento "convierte a dos municipios, uno riojano y otro mexiquense, en referentes de la proyección cultural de la relación histórica entre España y México", y ha subrayado la importancia de que la danza que durante cuatro siglos ha mantenido viva en México el recuerdo de la Batalla de Clavijo regrese ahora, por primera vez, al lugar donde nació la leyenda.