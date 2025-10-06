Club de lectura juvenil o de filosofía para niños y ampliación de la Bebeteca, este curso en la Biblioteca Rafael Azcona

La programación, diseñada "para fomentar la lectura, la escritura y la creatividad", incorpora también talleres para prescriptores

La Biblioteca Municipal Rafael Azcona incorporará en su programación para el curso 2025-2026 novedades como un nuevo Club de lectura juvenil, para chavales de 15 a 18 años en el Punto de Lectura de La Rosaleda; otro de filosofía para niños de 5 a 8 años; la "consolidación" de la Bebeteca, que amplía su oferta de quincenal a semanal; o los talleres para prescritores.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, junto con la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, han presentado este lunes esta nueva programación, que está principalmente destinada, como ha incidido el edil, "a promover la lectura, la escritura y la creatividad en la ciudad".

Sainz ha destacado que, como cada año, la Biblioteca Municipal Rafael Azcona ofrece "una amplia oferta de actividades dentro del Plan Lector del Ayuntamiento de Logroño, fomentando la lectura pública y consolidando la biblioteca como un lugar de encuentro y desarrollo cultural".

Así, ha adelantado que, junto con las actividades que cada curso registran mayor aceptación entre los ciudadanos, la Biblioteca Rafael Azcona "incorpora novedades detectadas por los propios profesionales que trabajan en el centro y que buscan atender nuevas demandas y ampliar la programación pensando especialmente en la infancia y la juventud".

En este sentido, ha destacado que "apostamos por reforzar la oferta dirigida al público joven para atraer y consolidar su interés por la lectura porque creemos que ofrecer espacios específicos para adolescentes y jóvenes favorece la participación, el encuentro y el desarrollo de hábitos lectores en edades claves".

De esta forma ha detallado que "potenciaremos los clubes juveniles, manteniendo el grupo coordinado por La Casa de Tomasa para personas de 12 a 14 años y poniendo en marcha un nuevo club en el Punto de Lectura de La Rosaleda para jóvenes de 15 a 18 años".

Asimismo, ha añadido que "seguimos impulsando Bibliojuegos porque estamos convencidos de que el juego también es vehículo de aprendizaje y de encuentro, ampliamos el fondo de préstamo de juegos de mesa y reforzaremos la actividad con sesiones y torneos todos los sábados hasta junio, pensados para jugar entre amigos y en familia".

Otra de las novedades es la incorporación de talleres de filosofía dirigidos a niños y niñas de 5 a 8 años, impartidos por Marina Rodríguez, con formato trimestral. "Se trata de acercar la reflexión y la comprensión del mundo desde edades tempranas. Fomentar el pensamiento crítico es una inversión: estos talleres estimulan la curiosidad, la escucha y la capacidad de argumentar desde pequeños", ha explicado.

El programa 'La Lectura como un acto compartido', que incluye talleres para prescriptores y familias como 'Los libros como museos de bolsillo' (Gael Zamora, 25 de octubre) y 'Déjame que te cuente. Libros para descubrir y compartir' (Soraya Herráez, 15 de noviembre), es otra de las novedades.

En este sentido, Sainz ha comentado que "el objetivo es ofrecer formación práctica y herramientas para quienes recomiendan y trabajan con literatura infantil y juvenil, facilitando además la participación de familias mediante una actividad paralela para niños y niñas de 4 a 10 años".

Por último, el concejal ha recordado que "desde junio contamos con la Bebeteca, un espacio pensado para bebés de 0 a 3 años con materiales y libros que favorecen el encuentro familiar y los primeros vínculos con la lectura".

"La Bebeteca -ha dicho Saínz- amplía la oferta de espacios de lectura de la ciudad y refleja nuestro compromiso por llegar a todas las etapas del desarrollo infantil y nuestro objetivo es seguir potenciando este espacio".

MÁS ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES.

Por su parte, Esther Felipe ha dado más detalles sobre la oferta de la programación, como los clubes de lectura, "de los que tenemos ya más de 18".

Entre ellos, ha apuntado los que se desarrollan en la propia biblioteca, en el Punto de Lectura de La Rosaleda y en las sedes de las asociaciones vecinales de Madre de Dios, Lobete y Parque de los Enamorados, donde se desarrollará el programa 'Leer desde la periferia', con periodicidad mensual y dirigidos al público adulto.

A ello ha sumado los clubes de lectura en inglés 'Dolphin Readers', y en francés 'Lire et rire'; la Casa de Tomasa, con las actividades Manzanitas (6-8 años) y Manzanas tempranas (9-12 años), así como un club juvenil para personas de 12 a 14 años y el nuevo para jóvenes de 15 a 18 años. Se suman la Bebeteca (de 6 a 18 meses), todo los lunes, y Pequeteca (de 18 a 36 meses), todos los miércoles.

Además, la programación infantil incluye también talleres de animación lectora que se celebran todos los viernes y los primeros y últimos sábados de mes: '¿Los viernes, te vienes?', el cuento-taller 'Hospital de libros', 'Lectaurante' y 'Cuentos con lógica'. Felipe ha destacado también '¡Todas a la mesa!', los juegos de mesa en la sala juvenil.

PARA ADULTOS.

Igualmente, la Biblioteca Rafael Azcona ofrece siete clubes de lectura para personas adultas centrados en literatura actual, género y feminismo, y libro ilustrado, con periodicidad quincenal o mensual.

Entre estos clubes figuran 'A libro abierto', 'La Rosaleda', 'Entrelíneas', 'Los ilusos', 'Una habitación propia' o 'Leer mirando' dedicado al libro ilustrado, así como 'La hora golfa' de 21 a 22 horas en La Rosaleda el último lunes de cada mes y el club de cómic, para mayores de 17 años, los segundos martes "con una gran aceptación".

Especialmente ha citado la directora de la Biblioteca las actividades que se llevan a cabo con Asprodema, acogiendo hasta el 23 de abril de 2025 el intercambio de esquejes que anteriormente se celebraba en el Punto de Lectura de La Pajarera, combinando el interés por la jardinería con la consulta de bibliografía especializada sobre cuidados y propiedades de las plantas.

Igualmente, a partir de octubre se pone en marcha el servicio 'Libros de ida y vuelta': personas voluntarias de ASPRODEMA acercarán a domicilio, los viernes de 10 a 12 horas, los libros solicitados por quienes tienen movilidad reducida, temporal o permanente, en el entorno de la Biblioteca Rafael Azcona.

Además, Esther Felipe ha resaltado las actividades propias en el Punto de Lectura de La Rosaleda, tanto las infantiles y juveniles -'Historias en La Rosaleda', 'Juegas conmigo', las partidas de ajedrez 'Gambitos (o no) con desconocid@s'-, como de adultos, como 'Aperitivos filosóficos' y los encuentros de narración 'Queili de Logroño'; el programa E-Azcon@, para la alfabetización digital, sobre todo a los mayores; las 'Maletas viajeras'; y las actividades más manuales y creativas de ArteFábrica.