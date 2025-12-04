El Club de Marketing reconoce los mejores diseños de packaging en el vino

Entrega de premios - CLUD DE MÁRKETING

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club de Marketing de La Rioja ha celebrado esta mañana la jornada y entrega de los Premios VID 2025, galardones que destacan los mejores diseños de packaging en el sector vitivinícola.

El evento, bajo el título 'Packaging del vino como herramienta comercial: diferenciación, sostenibilidad y experiencia del cliente', ha reunido a diseñadores, expertos en branding y bodegas líderes para debatir sobre cómo la inversión estratégica en la imagen de marca es crucial en un mercado altamente competitivo.

Tras la inauguración a cargo de Lola Zuazo, miembro de la Junta Directiva del Club de Marketing, se ha celebrado la mesa redonda central, donde "el diseño, la creatividad y la estrategia han sido los protagonistas".

El punto culminante de la jornada ha sido la entrega de los Premios VID 2025, que en su edición actual han vuelto a reconocer la innovación y la creatividad como motores para impulsar el valor y la diferenciación del vino.