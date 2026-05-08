CMS Comunidades entrega al Banco de Alimentos de La Rioja 147 kilos - BANCO DE ALIMENTOS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

CMS Comunidades ha hecho la entrega de los kilos recogidos durante la iniciativa "Oportunidades que alimentan", una acción desarrollada durante los últimos dos meses y que ha conseguido reunir 147 kilos de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de La Rioja.

La entrega se realizó en las oficinas de CMS Comunidades, en un encuentro cercano en el que participaron el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de La Rioja Luis Miguel García Rodriguez y varios profesionales al frente de despachos locales que han colaborado activamente en esta iniciativa, junto a Carlos Ferrer como responsable de Relaciones Externas del Banco de Alimentos de La Rioja.

La campaña nació con la idea de transformar cada oportunidad profesional recibida por CMS Comunidades en una oportunidad para ayudar a personas que atraviesan momentos difíciles. Cada estudio de seguro, cada proyecto y cada nueva oportunidad de colaboración se convirtió simbólicamente en una aportación solidaria. Desde CMS Comunidades destacan que esta iniciativa refleja la manera en la que entienden tanto su trabajo como su papel dentro de la sociedad.

"Nadie está libre de una mala racha o de situaciones imprevistas. A veces vivimos tan inmersos en nuestros problemas y en el ritmo diario, que olvidamos que muchas personas desearían tener precisamente esos problemas que nosotros consideramos importantes." La correduría riojana, especializada en seguros de comunidades y gestión de siniestros, quiso además poner en valor el compromiso y la implicación de los administradores de fincas participantes y el sentido de pertenencia generado alrededor de la iniciativa.

"Lo más bonito no han sido únicamente los kilos recogidos, sino comprobar cómo la profesión puede actuar como una verdadera comunidad cuando existe vocación de servicio y ganas de cuidar de otros". CMS Comunidades ha querido remarcar también el componente humano y familiar de la acción, alineado con los valores que definen a la empresa desde sus orígenes: cercanía, honestidad, cuidado de las personas y compromiso con el entorno.